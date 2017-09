Israëlisch hooggerechtshof schrapt vrijstelling van legerdienst voor ultraorthodoxen

Het hooggerechtshof in Israël heeft een amendement uit 2015 geschrapt dat ultraorthodoxe joden vrijstelt van legerdienst. De negen rechters oordeelden dat het wetsartikel studenten in religieuze richtingen bevoordeelt en daardoor het “het gelijkheidsbeginsel schendt”. De in Israël erg gezaghebbende ultraorthodoxe gemeenschap reageert misnoegd en spreekt van een “lamentabele uitspraak”.