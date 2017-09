België heeft Bart en Frank Raes, de Britse voetbalfans hebben... Charlotte Jackson

In België hebben we Bart en Frank Raes om ons op televisie door het voetbalaanbod te gidsen. De Britse tv-kijker rekent daarvoor op Charlotte Jackson, presentatrice bij Sky Sports. De blondine is bijzonder populair, en dat heeft ontegensprekelijk ook met haar looks te maken, en de kiekjes die ze op sociale media post. Ook Chris Coleman, de bondscoach van Wales, is fan. Hij is dan ook getrouwd met Jackson, de twee hebben ook een zoontje van bijna 3 jaar.