CLUBNIEUWS. Gent-speler droomt van Rode Duivels, Zulte Waregem kan rekenen op sterkhouder tegen Nice

Tussen al het Europese voetbalgeweld leven de meeste Belgische clubs toe naar de zevende speeldag in de Jupiler Pro League. Bij AA Gent droomt aanvoerder Nana Asare nog steeds van de Rode Duivels, terwijl bij Zulte Waregem Timothy Derijck fit blijkt te zijn voor de match tegen Nice. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Asare droomt van Rode Duivels

De laatste maanden bleef het stil rond het toekennen van een Belgisch paspoort aan Nana Asare. De Ghanese aanvoerder van de Buffalo’s wacht nog steeds op groen licht, maar blijft hoopvol gestemd. “Het kan ieder moment in orde zijn, ik denk nog voor het WK. Zeker!” Meteen herbevestigt Asare dus ook zijn stiekeme hoop op een selectie voor de Rode Duivels. Een droom die Vanhaezebrouck extra leven inblaast door op de tactische kwaliteiten van Asare te wijzen. “Nana is het gewoon om in een 3-5-2 te spelen, waardoor zijn integratie bij de Rode Duivels naar mijn gevoel heel vlot zou kunnen verlopen.”

ANTWERP. Gelijkspel tegen Westerlo

Een selectie van Antwerp speelde gisteren achter gesloten deuren een oefenduel op het veld van Westerlo. 1-1 werd het in de Kempen, na goals van Heymans voor Westerlo en Joaquin voor Antwerp. Biset (ex-Antwerp) speelde 65 minuten mee. Bij de Great Old deden verder onder meer Debaty, Stojanovic, Ghandri, Van Damme en Owusu het nodige extra ritme op.

De basisploeg werkte enkel gisterochtend een training af. Sall, Oulare en Yatabaré, zaterdag nog in de basis bij Antwerp, trainden individueel.

CLUB BRUGGE. Vanlerberghe wil er staan tegen ex-club

Vrijdag speelt KV Mechelen op Club Brugge. Een speciaal duel voor Club-middenvelder Jordi Vanlerberghe, die deze zomer van Malinwa overkwam en er heel zijn jeugd doorbracht. Gisteren trainde hij wel nog apart, omdat hij vorige week uitviel met een verrekking. Hij hoopt vandaag aan te sluiten en alsnog de selectie te halen.

Maandagavond speelden de beloften in Brugge tegen Zulte Waregem. De wedstrijd eindigde op 1-1 na een doelpunt van De Kuyffer en een strafschopdoelpunt van Brym. Touba, Masovic en McGree mochten als A-kernspelers opdraven. In een gelijkopgaande eerste helft kwam Club al vroeg op voorsprong na een kopbal van De Kuyffer op aangeven van Touba. Nog in de eerste helft hing Brym de bordjes in evenwicht. De tweede helft was grotendeels voor Club, maar scoren werd er toen niet meer gedaan.

GENK. Khammas loopt blikschade op

Safouane Ahidar kreeg in de basiself van de beloften het gezelschap van tien spelers uit de A-kern. Zij verloren met 2-0 in Charleroi. Voor rust lieten Vanzeir en Zhegrova enkele kansen onbenut, in de tweede helft was het vet van de soep. Amine Khammas werd vervangen na een pijnlijke trap op de knie, de averij bleef gelukkig beperkt tot lichte blikschade. Vanzeir haakte af met buikpijn.

STVV. Wachten op Ceballos en Gueye

STVV trainde gisteren twee keer. Er was nog steeds geen spoor van Cristian Ceballos en Babacar Gueye, die herstellen van een blessure aan de adductoren. Hun genezingsproces verloopt trager dan verwacht, beide spelers hebben enkele weken extra nodig. Acolatse werkte apart. Hij heeft ook last van de adductoren en moet conditioneel nog stappen zetten. Jongeren Schevenels, Matarrese en Bourard waren niet van de partij omdat ze maandag met de beloften speelden tegen Lokeren. Gisterenavond waren er 9.650 tickets verkocht voor de derby.

WAASLAND-BEVEREN. Volledig fitte kern

Gisteren werd er twee keer getraind. ’s Morgens stond er een veldtraining op het programma en in de namiddag trok de spelersgroep richting fitness. Trainer Clement kon op uitzondering van de revaliderende Vanzo, Ronnie Schwartz en De Schutter over een volledig fitte kern beschikken. De beloften wonnen hun uitwedstrijd tegen Eupen met 2-3-cijfers.

ZULTE WAREGEM. Derijck speelklaar voor Nice

Even hield iedereen die Zulte Waregem een warm hart toedraagt zijn adem in toen Timothy Derijck een por incasseerde tijdens de derby tegen KV Kortrijk. Maar er kwam goed nieuws van de medische staf. De 30-jarige centrale verdediger is fit en kan gewoon spelen. Voor het overige zijn ook alle andere jongens fit. Francky Dury kan dus, behoudens pech op training, over zijn volledige kern beschikken. Alleen Sammy Bossut en Pieter de Smet zijn zoals geweten niet klaar. Bossut behoort overigens niet tot de Europese selectie omdat hij nog revalideert van een operatie aan de buikspieren.