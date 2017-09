Ook Duitse pers vond het geen strafschop van Kums maar was niet onder de indruk: “Anderschlecht”

Daags na de 3-0 zege van Bayern München tegen Anderlecht heeft de Duitse pers het eensluidend over een “glansloze zege” van de de Beierse trots. En: de fout van Kums op Lewandowski, die de 1-0 inluidde en de Anderlecht-speler rood opleverde, was geen strafschop.

“Bayern won maar het humeur verbeterde er niet op”, aldus de populaire krant. “Drie dagen na de 2-0 nederlaag in Hoffenheim klinkt de 3-0 zege beter dan het was. De 1-0 bij voorbeeld. Kums liet Lewandowski al los alvorens de Pool het strafschopgebied indook. Het was dus geen strafschop.” In de spelersbeoordeling kregen Trebel en Chipciu de beste punten, Teodorzczyk en Kums de slechtste.

De Tageszeitung leek kritisch voor beide teams. “Stotter-start gegen Anderschlecht”, kopt de krant. Toch is het vooral Bayern dat ervan langs krijgt. “Bayern mocht zich kort voor de rust gelukkig prijzen dat Stanciu liever struikelde dan van op 5 meter binnen te schieten. Kort na de rust veranderde Anderlecht even in Real Madrid met een voorbeeldige counter, die ook voor Bayern te snel verliep. Chipciu schoot echter liever op de paal in plaats van in het 7,32 meter grote doel te mikken.”

Ook de kwaliteitskrant Süddeutsche Zeitung had wat woordjes voor Anderlecht. “Het was moedig hoe Anderlecht met tien op zoek ging naar de gelijkmaker. Maar na het uur zakte het wel in elkaar. We hadden ook graag gezien hoe goed of slecht Lewandowski na zijn spraakmakend interview zou spelen. Dat hebben we niet kunnen inschatten. Daarvoor was Anderlecht niet goed genoeg.”