Romantische ziel vraagt vriendin ten huwelijk op brug, maar dan moeten vrienden plots een frisse duik nemen

Een Amerikaanse man wilde de liefde van zijn leven ten huwelijk vragen en had alles tot in de puntjes gepland. Hij had gekozen voor een idyllische brug in haar favoriete park, en had gezorgd voor een fotografe en een dure ring. Maar toen de romantische ziel door de knieën zakte en zijn vriendin het juweel wilde geven, liep het helemaal fout: de dure ring glipte door de vingers van de Amerikaan, en viel door de spleten van de brug in het meer.

Seth Dixon, een Uber-chauffeur uit de Amerikaanse staat Missouri, had de perfecte ring uitgezocht om de liefde van zijn leven ten huwelijk te vragen. De dure verlovingsring, kostprijs zo’n 3300 euro, kocht hij op afbetaling. Het koppel trok vervolgens naar hun favoriete park in Kansas City, waar Dixon door de knieën ging om de belangrijkste vraag van zijn leven te stellen aan zijn vriendin Ruth.

Na vier jaar intens geluk, wilde Set Dixon zijn vriendin Ruth ten huwelijk vragen Foto: Facebook

Maar toen ging het goed mis. De ring glipte door de vingers van Dixon, stuiterde even op de planken, en viel dan met een pijnlijke plons in het meer onder de brug. “Haar gezicht”, verklaarde de geschrokken man aan de Amerikaanse televisiezender CNN. “Ik was helemaal gechoqueerd.”

Het verterende moment veranderde pijlsnel in een grote teleurstelling voor de aanstaande bruid. “Ik keek over de rand van de brug en ik besefte dat de ring echt was gevallen”, zei Ruth die een kleine plons hoorde toen haar fonkelende diamant in het water donderde.

Crowdfunding

Toen de vrienden van het koppel te weten kwamen wat er was gebeurd, trokken ze met hun zwembroek en duikbril naar het park om de ring te zoeken. Na enkele vruchteloze pogingen, moesten ze het echter opgeven, maar ze wilden toch nog iets doen voor Seth en Ruth. Ze zetten een crowdfundingcampagne op, om geld in te zamelen zodat Seth een nieuwe ring kon kopen.

Foto: Facebook

Ondanks het fout gelopen huwelijksaanzoek, gaf Ruth een positief antwoord op de belangrijke vraag van haar aanstaande echtgenoot. Het koppel stapt eind oktober in het huwelijksbootje en zal dat toch met een - goedkopere - verlovingsring kunnen doen door de inzamelactie van hun vrienden.

Ruth is naar eigen zeggen “erg enthousiast en gelukkig dat ze eindelijk is verloofd”, maar vindt het ook een beetje spijtig dat ze dat nu niet “kan tonen met een fonkelende ring”.