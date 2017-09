Jelle Van Damme steekt Sven Kums hart onder de riem: “Weiler snapt er niks van”

Sven Kums was gisteren uiteraard de pineut bij Anderlecht met zijn vroege rode kaart. Reageren deed hij achteraf niet. Perschef David Steegen begeleidde hem voorbij de pers richting spelersbus. De andere spelers namen het wel op voor Kums maar de grootste steun kreeg hij uit onverwachte hoek: Antwerp-speler Jelle Van Damme haalde keihard uit naar de Anderlecht-coach. “Kop op, makker, Weiler snapt er niks van...”

“Die rode kaart? Dat was gewoon pech, daar kon hij niet zo veel aan doen”, zei. “Lewandowski dook op in zijn rug en werd dan in de loopbeweging gehaakt. Sven was helaas laatste man, dus ja...”

“Tja, dit is natuurlijk een drama voor Sven, want hij is een winnaar”, zei Olivier Deschacht. “Maar we steunen hem honderd procent, we gaan hem hier niet voor afmaken. Hij heeft in zijn carrière al duizend goeie beslissingen gemaakt, nu maakt hij één mindere. Op het middenveld wordt dat niet afgestraft, achterin wel. Maar Sven kan ons nog heel veel bijbrengen dit seizoen.”

Opvallend: zowel Dendoncker als Deschacht zei achteraf dat het experiment met Kums achterin goed was – ook al hield het maar elf minuten stand. “Sven had dit nog nooit gedaan, maar we hadden er gisteren op getraind en hij kan dat wel – de rest kende ook de taken”, zei Dendoncker. “De bedoeling was dat Spajic en ik doordekten op Rodriguez en de middenvelders zo steun gaven. Sven stond dan een beetje achter ons”, zei Deschacht. “Ik vond het een goed plan, maar oké, dan vielen we met tien en werd het aartsmoeilijk. Toch geloofden we er nog in, want we kregen twee open kansen. Dit Bayern was eigenlijk te pakken.”

Maar dan was er dus nog Jelle Van Damme, die op Instagram Kums een hart onder de riem stak maar coach Weiler wel erg hard aanpakte. Het feit dat die als coach zijn speler na de wedstrijd zelf vol in de wind zette (“ Sven moet die fout niet maken”) kon op weinig begrip rekenen bij de Antwerp-speler: “ Kop op makker, talent zal het systeem of de coach verslaan. Weiler snapt er niks van, een coach moet altijd zijn spelers beschermen. Word wakker, Herman...”

