Gezocht: flexibele werkplekken in West-Vlaanderen

Je zou het misschien eerder verwachten in Brussel of Antwerpen, maar met name in West-Vlaanderen neemt de vraag naar flexibele werkplekken en -vergaderzalen flink toe. Specialist Regus opende deze zomer een nieuw center in Roeselare en plant er nog zes andere in onze provincie.

“Ik doe er mijn sollicitatiegesprekken en heb er een eigen bureau”, vertelt Evita Van Damme. Met haar eigen bedrijf heeft ze een hoofdzetel in Zelzate en ze is een van de eerste trouwe gebruikers van het nieuwe Regus center in Roeselare. Deze vestiging ligt vlakbij afrit 6 van de E403 en de N36 en biedt onder meer 103 werkplekken en 2 vergaderzalen die per uur, per dag, per week of permanent gehuurd kunnen worden.

Evita Van Damme omschrijft haar bedrijf als outsourcingkantoor. Ze zoekt technische profielen voor de bouwsector en zet die dan uit bij bedrijven. “Het is een beetje een kruising tussen een klassiek uitzendkantoor en een onderaannemer. Want onze medewerkers komen wel vast in dienst”, klinkt het. “Maar omdat je van mensen uit West-Vlaanderen moeilijk kan verwachten dat ze zich naar Zelzate verplaatsen, ontvang ik hen sinds deze zomer op mijn vast bureau in het Regus-kantoor in Roeselare. Soms ben ik er twee tot drie keer per week. Soms zelfs helemaal niet. Het hangt vooral van de sollicitaties af”, vertelt Evita. Voorlopig runt ze het bedrijf nog alleen, al is ze wel van plan een bediende aan te werven.

Uitvalbasis

Het Regus-kantoor in Roeselare geldt voor haar dus als uitvalbasis. “In economisch opzicht toch wel het hart van West-Vlaanderen”, vindt Evita. Na de locatie in Brugge is het de tweede vestiging van Regus in de provincie.

Flexibiliteit is in elk geval het ordewoord in het Regus-concept. Werkplekken, vergaderzalen of kantoren reserveren kan bijvoorbeeld via de website of de smartphone-applicatie van Regus. Los gebruik kan naar eigen zeggen al voor 6 euro voor het eerste uur en 12 euro voor een hele dag of vanaf 59 euro per maand via een abonnementsformule. Verder is zo’n center uitgerust met ondersteunende diensten die aansluiten bij de wensen van bedrijven en hun werknemers, zoals meertalige administratieve ondersteuning, wifi en ... koffie.

Nomaden

De flexibele werkpleklocatie van Regus in het Accent Business Park is bedoeld voor de start-ups uit de regio en voor (inter)nationale bedrijven, maar ook voor flexwerkers die dichter bij huis willen werken of simpelweg de files willen vermijden.

Het gemeubileerde center bevindt zich op de gelijkvloerse en eerste verdieping van een nieuw gebouw op de Kwadestraat 149. “Niet alleen de start-ups uit de regio kunnen hier terecht, maar ook de steeds groter wordende groep van kantoornomaden die dankzij de cloudtechnologie en smartphones van eender waar kunnen werken”, oppert William Willems, algemeen directeur van Regus België. “Daarnaast spelen we in op de grote vraag van bedrijven die op zoek zijn naar een makkelijk toegankelijke uitvalsbasis in Roeselare.”

Kantoorruimte

De flexibele werkplekoplossingen van Regus komen alvast opzetten: in de voorbije twee jaar nam het aantal Belgische locaties toe van 13 tot 29. En ook Roeselare mocht dus niet ontbreken. “De bedrijvigheid neemt er hand over hand toe en daar spelen we graag op in”, vertelt Willems.

Door enkel de kantoorruimte te huren die ze effectief nodig hebben, kunnen bedrijven volgens Willems tot 60 procent besparen op hun vastgoedkosten. Ze kunnen ook makkelijk hun kantoor laten meegroeien met hun bedrijf doordat ze snel ruimte kunnen bijhuren. “De vraag naar onze producten in Roeselare blijkt dan ook heel groot”, beweert hij.

Uitzendkantoren

In West-Vlaanderen telt Regus al een center in het station van Brugge. Op termijn zou er in deze provincie nog ruimte zijn voor zeker zes nieuwe vestigingen. Daarvoor wordt gezocht naar locaties in onder meer Kortrijk, Oostende en Brugge.

“In West-Vlaanderen is er momenteel veel werk en een groot jobaanbod”, stelt ook Evita Van Damme vast, die naast Roeselare ook nog andere flexibele vestigingen beoogt. Als outsourcingbedrijf wil ze breed aanwezig zijn. Net zoals de traditionele uitzendkantoren er ook vaak een ruim netwerk van vestigingen in steden op nahouden. “Ook ik werf aan voor heel Vlaanderen. En door op diverse locaties zo’n flexibel bureau te huren, kunnen we over heel Vlaanderen werken.”

