Deze mountainbiker moest bruusk remmen tijdens ritje in de bossen: “Er waren opeens twee remsporen”

Gemoedelijk fietsen door Amerikaanse bossen is niet altijd zonder gevaar, zoals deze beelden nogmaals bewijzen. Een mountainbiker filmde zijn fietstochtje door een bos in Alaska, maar moest plots bruusk remmen toen zijn pad werd geblokkeerd door een opmerkelijke tegenligger: een zwarte beer.

De fietser woont in Anchorage, een stad in Alaska, en gaat naar eigen zeggen regelmatig fietsen in de wijde bossen die de Amerikaanse staat rijk is. Normaal ziet hij enkel elanden tijdens zijn tochtjes, maar deze week belandde hij in de struiken toen hij de zwarte beer zag die zijn pad kruiste.

“Ik zei enkele ongepaste woorden, sleepte mijn fiets traag achteruit en sprintte toen de andere richting uit”, schreef de mountainbiker op de sociale nieuwswebsite Reddit. “Hij toonde gelukkig niet veel interesse in mij. Ik heb me nog nooit zo onbelangrijk gevoeld en daar ben ik blij om.” De man, die naar eigen zeggen een saaie boekhouder is, dacht eerst dat een dikke hond zijn pad blokkeerde, tot er iets klikte: “En toen lag ik in het struikgewas.”

De mountainbiker publiceerde de opmerkelijke beelden op Reddit, waar ze al talloze keren werden bekeken en honderden reacties verzamelden, zoals “er waren opeens twee remsporen” en “je had over de beer moeten springen” .