Mode Deze ontwerper vindt het net niet belangrijk hoe populair modellen zijn op Instagram

In tegenstelling tot bij pakweg Dolce & Gabbana zie je bij Helmut Lang maar weinig 'instafamous' modellen en 'influencers' op de catwalk verschijnen. Een bewuste keuze, zo blijkt. Voor het debuut van Shayne Oliver als creatief directeur bij het modehuis, trokken de casting agents onder meer de straat op op zoek naar authentieke modellen die de nieuwe visie van Oliver belichaamden. Het resultaat was een bijzonder diverse line-up met daarin onder meer transgender model Sophia Lamar, iconen uit de New Yorkse underground, enkele vroegere muzes van Lang en een muzikant die ze van de straat hadden geplukt.