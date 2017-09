Te dik: best betaalde speler ter wereld mag niet meer meedoen zolang hij niet afvalt

Carlos Tevez is de best betaalde voetballer ter wereld: de 33-jarige Argentijn verdient bij de Chinese club New Shanghai Shenhua zo’n slordige 722.000 euro per week. Maar de nieuwe coach Wu Jingui wil hem niet meer opstellen zolang hij niet afvalt...

Tevez is sinds hij in december voor 84 miljoen euro overkwam van de Argentijnse Boca Juniors de best betaalde voetballer ter wereld. Maar hij scoorde nog maar twee keer voor New Shanghai Shenhua en dat kostte onder meer al de kop van coach Gus poyet (ex-Sunderland). Diens opvolger, Wu Jingui, wil duidelijk orde op zaken stellen en vindt dat Tevez fysiek niet in orde is om nog aan te treden in de Chinese Super League.

“Ik ga hem nu niet selecteren”, vertelde Wu Jingui aan Goal. “Hij is fysiek niet klaar. Hij is niet fit om te spelen want hij heeft overgewicht, net zoals Guarin (ex-Internazionale). Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen voor het team en de andere spelers. Als je niet in staat bent om je best te doen, heeft het geen zin om je te selecteren. Ik heb al veel grote sterren getraind en ik heb nooit spelers geselecteerd op basis van hun reputatie.”

Tevez keerde dit weekend terug uit blessure maar werd door de Shenhua-supporters uitgefloten na de 2-1-nederlaag tegen Henan Jianye. New Shanghai Shenhua staat momenteel pas elfde in de Chinese competitie.