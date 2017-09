Neymar weigert na wedstrijd hand te schudden van 18-jarige tegenstander

In dezelfde groep als Anderlecht verpulverde PSG in de Champions League Celtic Glasgow in eigen huis met 0-5. Achteraf werd echter vooral gesproken over het duel tussen Neymar en de 18-jarige lefgozer Anthony Ralston. Een duel dat na affluiten nog een smeuïg vervolg kreeg want de duurste transfer weigerde ostentatief de hand te schudden van de tiener.

Celtic Glasgow begon in het eigen kolkend Celtic Park met veel goede moed aan de wedstrijd tegen PSG maar de Schotten waren een vogel voor de kat. Neymar was in de 19e minuut zijn man te snel af en knalde de 0-1 droog in het dak van het doel. Een kwartier later pikte ook Kylian Mbappé zijn doelpuntje mee en Edinson Cavani zette nog voor rust via een penalty de 0-3 op het bord. Na rust werd het nog 0-5 door een eigen doelpunt Lustig en de tweede van Cavani.

Achteraf weigerde Neymar echter de hand van Anthony Ralston te schudden en ook naar een truitje kon zijn 18-jarige tegenstander fluiten. Reden? De jonge verdediger ging tijdens de wedstrijd een paar keer fors door op de duurste transfer aller tijden. Toen de Braziliaan geel kreeg voor een duik, lachte Ralston recht in het gezicht uit. Neymar zei iets terug maar keek naar het scorebord en gaf met drie vingers subtiel de tussenstand weer.

Foto: BELGAIMAGE

Na affluiten kreeg het incident nog een staartje. Neymar weigerde ostentatief om Ralston de hand te schudden en truitjes wisselen vond hij helemaal geen goed idee. De twee werden nadien door enkele ploegmaats uit elkaars buurt gehouden.

Neymar and Ralston. Friends and good manners will carry you where money won't go. pic.twitter.com/fTMvXLJRc9 — Sally McQueen (@SallyMcQueen11) 12 september 2017

“Als hij zo wil doen, is dat goed voor mij”, reageerde Ralston achteraf. “Het kan me niet schelen. ik ga e rmijn slaap niet voor laten. Ik was niet bang voor hem.Ik wist gewoon dat ik mijn normale spel moest spelen. Ik heb me ook niet anders voorbereid om tegen Neymar te spelen, het is gewoon een andere man op het veld waar je tegen speelt. Ik zet hem niet op een voetstuk.”

UEFA opent disciplinaire procedures tegen Celtic en PSG

De Europese voetbalbond UEFA startte overigens een disciplinair onderzoek tegen Celtic FC en Paris Saint-Germain na het Champions League-duel van dinsdagavond. Niet omwille van de twee kemphanen maar Celtic moet voor een sanctie vrezen omdat een supporter het veld opliep. Bij een 0-3 stand betrad de man het terrein in Celtic Park en snelde richting PSG-spits Kylian Mbappé. Stewards konden hem echter tijdig overmeesteren.

Foto: Photo News

PSG wordt dan weer vervolgd omdat Parijse supporters zitjes in het stadion hebben afgebroken, laat de UEFA weten. Op 19 oktober moeten beide clubs zich tijdens een hoorzitting bij de UEFA verantwoorden.