Waarom slechts één Belgisch team aan het WK ploegentijdrijden deelneemt

Niet alle professionele wielerteams starten in het WK ploegentijdrijden. Zo laat Lotto-Soudal voor het tweede jaar op rij het WK schieten! Hoofdreden: te duur. Vanuit Belgische hoek gaat enkel Quick Step Floors de uitdaging aan.

Al is het financiële niet de enige reden, benadrukt ploegleider Herman Frison. “Door de drukte van het programma - Ronde van Spanje, Ronde van Groot-Brittannië - vonden we de tijd noch de renners om ons goed voor te bereiden. Dan sta je beter niet aan de start.”

Maar vooral het financieel argument heeft de doorslag gegeven. “Onze laatste deelname was in Richmond, twee jaar geleden. Het heeft ons tienduizenden euro’s gekost om alles ginds te krijgen. Hotelkosten, mobilhome huren, materiaal ginds krijgen... Wat kwam er in de plaats? Welgeteld twintig seconden zijn we in beeld geweest.”

Lotto-Soudal deed het nochtans niet onaardig in 2015. Met een zevende plaats oversteeg het team de verwachtingen. “Maar als daar niets tegenover staat, dan houdt het op”, aldus Frison. “Wie wist er nog dat we zevende zijn geëindigd. Niemand! Prijzengeld? Niets. De Internationale Wielerunie UCI zorgt nu wel voor een financiële tegemoetkoming maar dat volstaat niet om de kosten te dekken. Want zo’n goedkoop land is Noorwegen nu ook weer niet.”

Ook Topsport Vlaanderen is net als vorig jaar niet van de partij. In Qatar stond Veranda’s Willems nog wel aan de start maar enkel omdat ze hiervoor een sponsor hadden gevonden. Crelan-Veranda’s Willems heeft besloten om de wedstrijd in Bergen ook links te laten liggen wegens te duur.