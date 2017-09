Topspeler van Real Madrid niet in Champions League... door vervelende puist

Geen Marco Asensio op het wedstrijdblad vanavond in de Champions League. De middenvelder van Real Madrid moet forfait geven tegen APOEL Nicosia omdat... hij zijn kousen niet kan optrekken.

Het was coach Zinedine Zidane die het bizarre nieuws bekend maakte. “Asensio kan zijn kousen niet optrekken omdat hij last heeft van een ontstoken puist”, zei hij terloops, zonder dieper erop in te gaan.

Volgens de Spaanse krant ABC kwam dat na het scheren van zijn benen, waardoor hij last kreeg van een ingroeiend haartje dat later is ontstoken.

De 21-jarige Asensio is de nieuwe ‘coming man’ bij Real met vier goals in zes wedstrijden...