Lukaku heeft al eigen supporterslied bij Man United, maar dat is wel tamelijk expliciet...

Romelu Lukaku scoorde dinsdagavond zijn allereerste doelpunt ooit in de Champions League. Met Manchester United won de Rode Duivel met 3-0 tegen FC Basel. De fans van de Red Devils hebben de Rode Duivel ondertussen helemaal in hun hart gesloten. En een liedje voor hem gemaakt. Maar de tekst ervan is nogal redelijk expliciet. Dat kan u horen in onderstaande video. We gaan de nogal krokante Engelse tekst niet volledig voor u vertalen omdat we voldoende vertrouwen hebben in uw talenkennis. Enkel het jongerenwoord "bellend" doet misschien geen belletje rinkelen. Dat vertaalt u best met "eikel".

SPOTTED: Man United fans new chant for Romelu Lukaku. ???? pic.twitter.com/oeFcVk8cth — SPORF (@Sporf) 13 september 2017