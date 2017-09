Reusachtige vetklomp blokkeert riool in Londen

Een enorme ‘fatberg’ verstopt een riool midden in Londen. De klomp is 250 meter lang, weegt 130 ton, en bestaat vooral uit doekjes, luiers, vet en olie.

Het waterbedrijf Thames Water riep via Twitter op de vetklomp een naam te geven. Meteen kwamen er voorstellen, waaronder “brexit”, “Trump” en “Donald”.

Matt Rimmer van Thames Water sprak van een “volslagen monster”. “Deze ‘fatberg’ behoort tot de grootse die we ooit gezien hebben.” Drie weken zal het duren voor het afval deskundig verwijderd is. “Het is eigenlijk als het opbreken van beton”, zei Rimmer.

“Het is frustrerend, want dergelijke toestanden kunnen volkomen vermeden worden. Ze worden veroorzaakt door vet en olie dat in de gootsteen weggegoten wordt en door vochtige doekjes die in het toilet gegooid en doorgespoeld worden.”