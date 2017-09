Francky Dury: “Tegen Nice tonen dat we de Europa League waard zijn”

Waregem - Zulte Waregem wil zich straks tonen op het Europese voetbaltoneel. Donderdag geeft de eersteklasser OGC Nice partij in de poulefase van de Europa League. “We zijn klaar en we willen winnen, anders heeft het geen zin om eraan te beginnen”, aldus hoofdtrainer Francky Dury.

“We moeten voor elke match honderd procent gaan. We zijn er klaar voor en we willen ons tonen in Europa de komende maanden. Statistisch gezien is Nice favoriet maar als je niet speelt om te winnen, dan begin je er beter niet aan”, opent Dury. Vrees voor de tegenstander is er niet. “Het is wel een goede ploeg anders eindig je niet als derde in Ligue 1 achter AS Monaco en PSG. Ik ken ook de coach Lucien Favre goed en ik hou van zijn stijl. De ploeg is goed in balans, explosief en heeft veel snelheid. Ze mist wel misschien wat kracht.”

Dury wil absoluut winnen al kan hij wel leven met een klein verlies zolang zijn spelers hun voet naast die van de Franse eersteklasser kan zetten. “We willen ons eigen spel spelen en tonen dat we een idee en een eigen identiteit hebben. Onze jonge ploeg moet ook progressie tonen.”De coach keek ook al vooruit. “Je weet als je in pot drie zit, dat je goede tegenstanders zult krijgen. We willen zeker thuis iets brengen en tonen dat we de Europa League waard zijn. We hebben een statistiek te verdedigen nadat de Belgische ploegen de voorbije jaren een goed traject hebben afgelegd.”

Zulte-Waregem heeft wel een zwaar programma de komende weken, met vier matchen op twaalf dagen. “Maar we hebben een brede kern en geen blessures. Als je vorig jaar een jaar lang werkt voor die plaats in de play-offs en je inzet voor de beker, dan moet je nu niet flauw doen als je door de Europa League een zwaar programma hebt. Dit is waarvoor we gewerkt hebben”, aldus Dury die tevreden is dat hij Nice partij kan geven in zijn Regenboogstadion. De jongste jaren moest er uitgeweken worden omdat het stadion niet voldeed aan de Europese regels.

Ook kapitein Davy De fauw kijkt uit naar de Europese campagne, zijn vierde al. “We hebben veel beelden gezien van Nice. Ze zijn rustig in de opbouw en ze hebben enkele fantastische voetballers”, aldus De fauw, waarmee hij onder meer verwijst naar Mario Balotelli. “Dit is een leuk avontuur, om met veel jonge spelers, die voor het eerst in Europa spelen, aan deze campagne te beginnen.”