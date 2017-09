Gent en Standard stellen twee weken na het sluiten van de transfermarkt nieuwe aanwinst voor

AA Gent en Standard stelden deze week nog twee nieuwkomers voor. Gent stelde de 18-jarige beloftevolle Georgiër Giorgi Chakvetadze voor, bij Standard werd verdediger en ex-Rode Duivel Luis Pedro Cavanda (26) voorgesteld op een persconferentie. Die laatste hoopt op een selectie met de Rode Duivels voor het WK... “maar ik wil me eerst focussen op Standard. Toen ze op de proppen kwamen, heb ik nooit getwijfeld.”

De 18-jarige Giorgi Chakvetadze werd bij Dynamo Tbilisi gehaald op het einde van de transferperiode, maar werd pas nu voorgesteld bij de Buffalo’s. Chakvetadze was namelijk nog aan de slag met de Georgische jeugdelftallen. Coach Hein Vanhaezebrouck reageert alvast opgetogen met zijn komst.

“Je ziet dat die jongen iets kan, hij heeft overzicht, is sterk aan de bal, scoort ook vrij makkelijk op training. Langs de andere kant heeft hij ook nog wat ‘kinderziektes’ eigen aan die leeftijd: hij is nogal balverliefd, blijft er soms wat te lang mee lopen. En hij moet nu natuurlijk wennen aan de taal, zijn medespelers, et cetera”, aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Racing Genk.

De 18-jarige Chakvetadze is een rechtsvoetige aanvallende middenvelder die ook vanop links kan spelen. Hij speelde vorig seizoen 28 wedstrijden bij Dynamo Tbilisi, scoorde 5 keer en gaf ook 11 assists. Bij de Buffalo’s zal Chakvetadze spelen met rugnummer 7. Hij was de 13e aanwinst van de Buffalo’s deze zomer.

Luis Pedro Cavanda: “Bijkomende trainingen”

Ook Standard riep woensdag de pers bijeen voor de voorstelling van nieuwe aanwinst Luis Pedro Cavanda. De Belgische flankverdediger, die gehuurd wordt van Galatasaray, doorliep de jeugdreeksen bij de Rouches. Bij Standard hoopt Cavanda stiekem op een rentree bij de Rode Duivels, mits een sterk seizoen hoopt hij een plaatsje te veroveren op het vliegtuig naar Rusland voor het WK komende zomer. “Maar eerst focus ik me op mijn taken bij Standard, vooraleer ik wil denken aan de Rode Duivels.”

De rechtsback verzamelde al twee caps bij de Duivels, maar zoekt momenteel nog naar zijn beste vorm. “Maar ik las bijkomende trainingen in om zo snel mogelijk weer op niveau te raken”, aldus Cavanda op de persconferentie.

Luis Pedro Cavanda lors de sa présentation à la presse cet après-midi#WelcomeLuisPedro pic.twitter.com/FxCA2Qxnab — Standard de Liège (@Standard_RSCL) September 13, 2017