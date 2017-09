Na de zege tegen Anderlecht... Oktoberfest voor Bayern München

Dinsdag won Bayern München relatief vlot met 3-0 van Anderlecht in de eerste groepswedstrijd van de Champions League, woensdag mocht dat gevierd worden met een grote Duitse schuimende pot bier. Gehuld in de traditionele lederhosen poseerden de spelers van de Duitse landskampioen op een ploegfoto ter gelegenheid van het Oktoberfest dat vanaf komend weekend opnieuw héél München op zijn kop zal zetten. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Behalve voor Ribéry, want als moslim dronk de Fransman niet mee.