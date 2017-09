Man laat dochter van 1,5 jaar buiten slapen tijdens doortocht orkaan Irma

Een 36-jarige man uit het Amerikaanse Jasper, in het noorden van Florida, is opgepakt omdat hij tijdens de doortocht van orkaan Irma zijn 19 maanden oude dochter buiten had laten slapen.

Het was de moeder van het meisje die op zondagavond de hulpdiensten belde. Ze wist niet waar haar dochter was en dat baarde haar zorgen, zeker omdat orkaan Irma op dat moment in aantocht was.

Een zoektocht door de politie leverde diezelfde avond niets op, maar gelukkig werd de peuter de volgende ochtend gevonden in de tuin van een woning in de buurt. Het meisje had de nacht buiten doorgebracht omdat haar vader, vermoedelijk onder invloed van alcohol of drugs, haar buiten had laten staan.

Het meisje zag blauw van de koude en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De man werd opgepakt en aangehouden op verdenking van kindermishandeling.