WK-gangers maken indruk in GP de Wallonie, Tim Wellens maakt het af

Grote demonstratie van Lotto-Soudal in de GP de Wallonie met Tim Wellens als afmaker van dienst. De drie aanwezige WK-geselecteerden - naast Wellens ook Benoot en Teuns - kleurden mee de finale.

Na een lang en lastig voorspel werd de finale opengebroken op de Côte de Lustin door Quick Stepper Fernando Gaviria. Van de Colombiaanse sprinter is geweten dat hij makkelijk een helling overleeft en dat liet hij nog maar eens zien. Maar Gaviria noch zijn ploegmaats Brambilla of Vakoc gaven thuis toen in de afdaling in schuifjes een achttal wegreed. Daarbij wel drie Lotto-renners: Tim Wellens, Tiesj Benoot en ‘titelverdediger’ Tony Gallopin.

Wellens demonstreerde zijn topvorm door op de voorlaatste helling, Tienne aux Pierres, zijn vluchtgenoten in de steek te laten voor een solo van meer dan vijftien kilometer. De Limburger bouwde stelselmatig zijn voorsprong uit, de slotklim naar de Citadel van Namen nam Wellens er dan ook met de glimlach bij.

Achter hem boden vijf renners zich aan voor de strijd om de overige podiumplaatsen: Gallopin en Benoot, Dylan Teuns, Jan Bakelants en de Fransman Julien Simon. Het was Tony Gallopin die zijn vluchtgenoten nog kon verschalken, Julien Simon finishte derde.

Superbenen

Tim Wellens was uiteraard opgetogen met zijn overwinning. “Dit is nog maar mijn tweede deelname en vorig jaar leek het echt nergens op”, klonk het. “Net daarom ben ik zo blij met deze zege. Ik had voor de start reeds aangegeven dat ik goed was en gaf mijn team de opdracht de wedstrijd hard te maken. Ik wil dan ook iedereen binnen de ploeg bedanken omdat ze hun kansen hebben opgeofferd.”

Wellens finishte na een solo van meer dan vijftien kilometer. “Na mijn demarrage heb ik meteen geprobeerd de kloof uit te diepen om de concurrenten te demotiveren. Daar ben ik in geslaagd. Op drie kilometer van de finish kwam de ploegleiding me reeds feliciteren. Ik heb dan ook kunnen genieten van de slotklim.”

Bondscoach Kevin De Weert hoeft zich geen zorgen te maken. Wellens is klaar voor het WK. “Dat heb ik de bondscoach al lang geleden laten weten. Ik heb zwaar getraind in het vooruitzicht van het WK. Vaak achter de moto, tochten van 270 kilometer. Zo krijg je superbenen.”

Uitslag:

1. Tim Wellens (Lotto-Soudal, Bel)

2. Tony Gallopin (Bel)

3. Julien Simon (Fra)

4. Tiesj Benoot (Bel)

5. Jan Bakelants (Bel)

