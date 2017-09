Franck Ribéry: “Ik wou niemand kwetsen met mijn reactie na die wissel”

Franck Ribéry beleefde dinsdag weinig plezier aan de 3-0 zege van zijn team Bayern München tegen Anderlecht in de Champions League. De 34-jarige Fransman smeet, toen hij diep in de tweede helft naar de kant moest, zijn shirt gefrustreerd op de grond. “Maar dat betekent niet dat ik geen respect heb voor de club en de fans”, verdedigde Ribéry zich woensdag.

Bij Bayern kon men niet lachen met de reactie van Ribéry. “Zoiets mag nooit gebeuren”, verklaarde sportief directeur Hasan Salihamidzic na de match. “Dat hoort niet bij een club als de onze.” Ook coach Carlo Ancelotti had weinig begrip voor zijn aanvaller. “Ik snap zijn reactie niet”, aldus de Italiaanse trainer. “Zijn wissel had ook niets met zijn prestatie op het veld te maken. Er waren nog slechts tien minuten te spelen en hij had al een gele kaart. Ik wilde dus geen onnodige risico’s nemen.”

Voor Ribéry het sein om woensdag zijn daad te nuanceren. “Dat ik mijn shirt op de grond wierp, wil in geen geval zeggen dat ik de club en onze geweldige fans niet respecteer”, schreef de Fransman op Facebook. “Integendeel, ik hou van Bayern en zijn supporters. Ik geef al tien jaar alles in dit shirt, met al mijn impulsiviteit en honger om te winnen. Zo lang ik, Franck Ribéry, op het veld zal staan, zal ik tijdens elke partij mijn clubkleuren verdedigen.”

