Lastige verplaatsing voor Mertens, de terugkeer van Ronaldo en absolute blikvanger op Wembley

Ook op woensdag staan er acht spetterende wedstrijden op het programma in de Champions League. Met Tottenham-Dortmund als absolute blikvanger in het mythische Wembley-stadion, maar ook met het bezoek van Kevin De Bruyne aan Feyenoord en Dries Mertens in Oekraïne. En Youri Tielemans, die maakt kans op zijn eerste basisplaats bij Monaco sinds eind juli. De Monegasken spelen op bezoek bij RB Leipzig.

De wedstrijd die vanavond ongetwijfeld de meeste kijkers zal lokken, is Tottenham - Dortmund. Die wordt gespeeld in het mythische Wembley-stadion en zal voor vuurwerk zorgen. Tottenham lijkt op toerental na een overtuigende 0-3 overwinning op het veld van Everton, Borussia Dortmund speelde verrassend 0-0 gelijk tegen tien man van Freiburg. De geel-zwarten staan wel bovenaan in de Bundesliga met 7 op 9, Tottenham staat in de Premier League slechts vijfde na een nederlaag tegen Chelsea en een gelijkspel tegen Burnley.

Tegen Dortmund moet Tottenham het wel stellen zonder sterspeler Dele Alli, die nog een schorsing uitzit na zijn rode kaart tegen... AA Gent vorig seizoen. Toen Gent in februari 2-2 gelijk speelde in Londen, moest Alli al na 40 minuten naar de kant na een overdreven tackle op Brecht Dejaegere... Dortmund moet het in Londen zien te rooien zonder kapitein Marcel Schmelzer, die zijn enkelligamenten scheurde tegen Freiburg vorig weekend. Tottenham kent een blessurecrisis, Schmelzer is al de negende speler van het eerste elftal die geblesseerd is in dit seizoenbegin.

Foto: Photo News

Dries Mertens trekt met Napoli naar Oekraïne voor de altijd moeilijke wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. De mijnclub doet zoals bekend een beroep op een resem topspelers uit Brazilië, zoals Taison, Bernard en Marlos, maar dit Napoli verkeert wel in bloedvorm. Het scoorde al negen goals in drie wedstrijden en voert zo samen met Juventus en Inter de stand aan.

Dries Mertens is - nu al - de topschutter bij de blauwhemden met twee goals en deelde ook al een assist uit. Mertens, Insigne en Milik zullen ook vanavond kijken om de Oekraïense verdediging uit verband te spelen met vinnige aanvallen... Juventus gaf Napoli dinsdag wel het slechte voorbeeld, de Oude Dame ging met 3-0 onderuit bij Barcelona.

Foto: EPA-EFE

De Nederlandse landskampioen Feyenoord staat voor een loodzware opdracht in deze Champions League. Met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk lijkt de derde plaats het hoogst haalbare voor Feyenoord, dat vanavond ook zijn Deense spits Nicolai Jorgensen geblesseerd moet missen.

De Rotterdammers lijken City op te vangen met vijf verdedigers, de Citizens blaken namelijk van het vertrouwen na hun 5-0 overwinning tegen de rivalen van Liverpool. Kevin De Bruyne heeft vanavond de sleutel in handen voor City, na een nieuwe lofrede van zijn trainer Pep Guardiola. Wie er niet bij is, is Vincent Kompany, de verdediger keerde geblesseerd terug van de Rode Duivels.

Foto: Photo News

Igor De Camargo heeft al makkelijker avonden gekend bij APOEL Nicosia. Vanavond staat hij niet tegenover onbekende Cyprioten, maar wel tegen Real-ster Sergio Ramos en co. Real Madrid ontvangt APOEL Nicosia wel met een “onthoofde” aanvalslinie, want behalve de geblesseerde Karim Benzema viel ook Marco Asensio uit met een pijnlijke, maar grappige blessure. Wie er vanavond wel weer bij is, is Cristiano Ronaldo. Hij moet in Spanje nog één wedstrijd geschorst toekijken na zijn rode kaart tegen Barcelona, maar mag wél spelen in Europa.

Foto: AFP

Staat Youri Tielemans voor het eerst sinds eind juli weer in de basis bij AS Monaco? Als we de Franse media mogen geloven, is de kans bijzonder groot dat de middenvelder start op het veld van RB Leipzig. Tielemans moest het bij Monaco tot dusver vooral hebben van invalbeurten, maar zou in de Champions League wel volop zijn kans krijgen van coach Leonardo Jardim. Mede door de blessure van Thomas Lemar moet de Portugees zijn ploeg door elkaar schudden. Bij RB Leipzig, de Duitse revelatie van vorig seizoen, kijkt iedereen naar spits Timo Werner, hij wil zich in de kijker spelen van zowat alle Europese topploegen.

Foto: Photo News

Geen Belgen bij Liverpool vanavond, voor deze heruitgave van de Europa League-finale van 2016. Divock Origi verliet zoals gekend de Reds deze zomer voor een uitleenbeurt aan het Duitse Wolfsburg, terwijl coach Jürgen Klopp in de Champions League opnieuw Simon Mignolet links laat en de voorkeur geeft aan de Duitse doelman Loris Karius. “Ik kan alleen maar zeggen dat als er vannacht niets met Karius gebeurt, hij morgen zal spelen”, zo klonk het dinsdagavond. Geen Mignolet tussen de palen tegen Sevilla, ondanks het feit dat de goalie ongetwijfeld uitgerust is...

De overige wedstrijden: