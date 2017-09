Anderlecht-watcher Jürgen Geril schat in dat verzoening tussen Weiler en Kums een heus titanenwerk wordt

Het Anderlecht-bestuur zit – na de farce met Kums in Bayern – in een gewrongen positie. Herman Van Holsbeeck staat zelfs in een spagaat met rechts kampioenencoach René Weiler en links toptransfer Sven Kums. Daartussen zit een spelersgroep die liefst voor Kums kiest, maar (nog) niet durft in te gaan tegen de coach. Sowieso wordt de verzoening een titanenwerk. Kan dat nog zonder dat er slachtoffers vallen?