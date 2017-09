Hond ziet haar baasje eindelijk terug na drie maanden en gaat uit haar dak

Voor zijn werk moest Paul drie maanden weg van huis. Bij zijn thuiskomst vloog hij zijn vrouw meteen in de armen, maar ook zijn hondjes hadden hem gemist.

Om er een verrassing van te maken, besloot Paul zich te verstoppen voor Lola, zijn beagle. Zijn vrouw riep Lola dan naar boven en zei niks. De hond begon te snuffelen aan de kleren die op de grond lagen en had al snel door dat ze iets ‘ongewoons’ rook. Of toch iets dat ze in geen drie maanden meer geroken had. Ze sprong op het bed en... vond daar haar baasje. De viervoeter was uitzinnig en bedolf Paul met likjes en een kwispelende staart.