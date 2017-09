Man roept “Allah Akhbar” en valt agenten aan in Toulouse

Een 42-jarige man met een verleden in de psychiatrie heeft woensdag drie agenten aangevallen op straat in Toulouse. Hij riep “Allah Akhbar” en kon overmeesterd worden.

De man liep woensdagnamiddag op straat toen hij plots een andere voetganger aanviel. Ook de familie van zijn slachtoffer kreeg wat slagen van de dader, die “Allah Akhbar” riep. Enkele agenten snelden ter hulp en ook hen viel de zwaar opgefokte dader aan.

Uiteindelijk slaagden ze erin om de man te overmeesteren en op te pakken. Hij werd, net als de agenten en twee voorbijgangers, naar het ziekenhuis gebracht.

De man werd nagetrokken door de politie. Hij bleek al bekend te staan voor geweldpleging en was daarom opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat had hij in april nochtans mogen verlaten.