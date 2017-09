Indrukwekkende wake voor doodgereden Julie (22)

Evergem - Tweehonderd leden van chiro Sleidinge, enkele ouders en delegaties van andere chirogroepen uit de streek namen gisteren deel aan een wake waarmee Julie Roelens werd herdacht. Het 22-jarige meisje werd vorige zondag 's nachts in Ertvelde aangereden door een automobilist. Ze stierf aan haar verwondingen.

Aan het chirolokaal aan Lovendonk stroomden de deelnemers in drommen toe. Nog voor hun fietstocht naar de Vaartstraat West konden ze in het lokaal in alle sereniteit met elkaar praten over het verlies van chiroleidster Julie. Elke deelnemer kreeg een witte ballon om aan de fiets te bevestigen. Velen wachtten zwaar onder de indruk op de start van de fietstocht.

Ook van Landegem en Waarschoot waren er chiroleden aanwezig. “We zijn solidair met onze collega's van Sleidinge”, zei de woordvoerder van Chiro Ludiek uit Landegem. “Wat Sleidinge treft, kan ook ons overkomen. Wekelijks zijn we met de fiets op de baan. Twee weken geleden kwamen we nog naar de KLJ-fuif in Sleidinge. We proberen telkens zoveel mogelijk kleine wegen te volgen. We kennen Julie niet persoonlijk, maar waren met haar op Krinkelkamp.”

“Heel het dorp staat stil”

Ook Sleidingenaar Raf Goossens en zijn vrouw Chris namen deel aan de wake. “Onze zoon Isidoor was chiroleider en ons dochter Sissi zorgde samen met Julie voor de kwiks. Dat zijn kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Sissi en vijf andere leiders vernamen Julies dood in Noorwegen en kwamen vroeger naar huis. Bij dat droevige nieuws staat het hele dorp stil”, ervoer Goossens.

Voor de start van de fietstocht werd gefocust op veiligheid. Begeleid door de politie peddelde de gigantische groep naar Ertvelde. Op de plaats van het ongeval wachtten enkele mensen de fietsers op. Rond de verdorde boom werd het lang stil. Vooral bij het horen van twee door Julies vriendinnen gekozen liedjes vloeiden tranen. Bij het zingen van een chirolied omarmden de deelnemers elkaar. Daarna gingen driehonderd witte ballonnen de lucht in en reden de deelnemers terug naar Lovendonk. Daar konden ze nog iets neerpennen in een rouwregister of een tekening maken voor Julie.

De afscheidsplechtigheid van Julie vindt plaats op zaterdag 16 september om 9 uur in crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 in Lochristi. Veel chirovrienden delen het leed van Julies familie. Daarom wordt gevraagd als teken van medeleven geen bloemen te geven, maar geld te storten op rekening BE04 7509 4284 6731 om het volgende chirokamp te steunen.