Belgische toeriste aangerand op trappen Romeinse basiliek

Een 20-jarige Belgische toeriste is aangerand in Rome. Een Israëlische man probeerde haar te kussen en te verkrachten, maar de politie kon net op tijd tussenbeide komen. Dat melden lokale media.

De toeriste (20) was woensdagavond met vrienden wat gaan drinken in een Ierse pub in Rome. Daar begon ze te praten met een Israëlische man (26), die haar vertelde dat hij werkte in de Fiumicino-luchthaven in de Italiaanse stad.

Toen ze de pub verlaten hadden voor een wandeling, werd de man handtastelijk op de Piazza dell’Aracoeli. Op de trappen vlak voor de Basilica di Santa Maria probeerde hij haar te kussen en te verkrachten, maar door het geschreeuw van de vrouw kon de politie nog net op tijd tussenbeide komen rond 4 uur ’s nachts.

De vrouw en de man werden meegenomen voor verhoor en de agenten stelden ook de vrienden waarmee de toeriste op café gegaan was nog enkele vragen.