Babysit duurder: kost gemiddeld 8,56 euro per uur

De tarieven voor een babysit zijn licht gestegen, tot gemiddeld 8,56 euro per uur. Dat blijkt uit een analyse van de tarieven van 45.000 babysitters die hun diensten aanbieden op het online platform Yoopies.

De stijging is volgens Yoopies te verklaren door een gebrek aan flexibiliteit in de opvang. Heel wat scholen zouden stipt de deuren sluiten, waardoor de vraag naar babysitters toeneemt. In Vlaanderen is een babysit met een gemiddelde vraagprijs van 7,87 euro per uur wel nog doorgaans een stuk goedkoper dan zijn of haar Waalse (8,65 euro) en Brusselse (9,16 euro) collega’s. Dé goedkoopste Vlaamse regio is Limburg (6,61 euro), de duurste Vlaams­Brabant (8,78 euro).