Afvallen is een kwestie van de juiste stoelgang

Een dieet geprobeerd maar nog geen kilo afgevallen? Misschien moet u eens overwegen om uw stoelgang te laten onderzoeken. Deens onderzoek wijst uit dat de bacteriën in onze darmflora onthullen of een afslankingskuur al dan niet aanslaat. “Een grote stap vooruit naar individueel voedingsadvies.”

De bacteriën in onze stoelgang bepalen of we al dan niet gemakkelijk overgewicht krijgen, dat wisten we al. Geldt dat ook voor het omgekeerde: gewicht verliezen? Dat vroegen de wetenschappers van de universiteit van Kopenhagen zich af, dus zetten ze 62 proefpersonen op dieet. Het antwoord werd gepubliceerd in het vakblad International Journal of Obesity. En jawel: de groep die in verhouding meer bacteroïden in zijn darmflora heeft, valt moeilijker af. “Nu kunnen we eindelijk verklaren waarom een vezelrijk dieet niet altijd leidt tot gewichtsverlies”, zegt auteur Arne Astrup.

Die verklaring is nogal technisch: “Er zijn drie soorten darmtypes: bacteroïden, prevotella en ruminococcus”, zegt bio-informaticus Jeroen Raes (KU Leuven en Vlaams Instituut voor Biotechnologie). “Het resultaat van het onderzoek verbaast me niet: het bacteroïde-type wordt al langer gelinkt aan ongezonde obesitas.” Weten is één ding, maar is er ook iets aan te doen? “Helaas, we kunnen niet beïnvloeden welk soort bacteriën in onze stoelgang zit. Voorlopig toch niet. We onderzoeken nog volop welke factoren bepalen welk type we zijn.”

Grote stap voorwaarts

Hoe dan ook is de studie nu al interessant, vindt Raes. “Ze bewijst opnieuw welke belangrijke rol onze darmflora speelt in onze gezondheid.” Daarom pleiten de Deense onderzoekers ervoor dat onze stoelgang meer zou meespelen in het uitstippelen van een persoonlijk dieet. “Dit is een grote stap voorwaarts naar individueel voedingsadvies. Gepersonaliseerde begeleiding op basis van de bacteriën werkt effectiever dan een dieet te volgen dat zogezegd voor iedereen werkt.”

Al blijft de vraag of we wel zover willen gaan om onze ontlasting te laten onderzoeken om te weten welk dieet het best aanslaat. De mogelijkheid is er over enkele jaren alleszins wel, zegt Raes. “We zijn volop bezig met gepersonaliseerde therapieën op basis van onze darmflora. We zijn er nog niet helemaal, maar in de nabije toekomst zal het wel kunnen.”