Brussel bant snelle elektrische fietsen tijdens autoloze zondag

Brussel - Tijdens de autoloze zondag in Brussel dit weekend zijn vreemd genoeg geen snelle, elektrische fietsen toegelaten. Dat heeft het Brussels Gewest beslist.

Tijdens de autoloze zondag is een groot deel van Brussel autovrij, waardoor voetgangers, fietsers, skaters of jongeren op rolschaatsen vrije baan hebben. Maar wie zo’n snelle elektrische fiets heeft, is dus evenmin welkom. Brussel rekent deze fietsen, die tot 40 km halen – tot de gemotoriseerde voertuigen. De Fietsersbond vindt dit overdreven. “Het is niet omdat zo’n fiets meer dan 40 km kan halen, dat fietsers ook zo snel gaan rijden.” Gewone elektrische fietsen zijn wel toegelaten.