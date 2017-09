Tom Waes: “Ik laat me niet opjagen om te trouwen”

Nu hij eens een jaar niet van het ene vliegtuig op het andere springt, heeft Tom Waes (48) eindelijk de gelegenheid om te trouwen met zijn vier jaar jongere vriendin Mieke Morel. Maar het al maanden geleden aangekondigde huwelijk zit er niet meteen aan te komen, zegt Waes.

“We zijn al een tijdje verloofd en de boekskes zijn daar massaal op gesprongen. Er is al een paar keer geschreven dat we dit jaar zouden trouwen, maar ik moet iedereen die daarop zit te wachten ontgoochelen: er is nog niets gepland. Mieke en ik zijn heel gelukkig samen, maar wanneer we trouwen, weten we echt nog niet. We doen dat wel wanneer we voelen dat het ­moment er is, en op de manier waar wij ons goed bij voelen. Ik laat mij zeker niet opjagen.”

De reden van Waes zijn ‘huiselijke’ levensstijl is de op waargebeurde feiten gebaseerde tv-serie Undercover, waarin hij in de huid kruipt van Bob Lemmens, een undercoveragent die deel uitmaakte van een Belgisch-Nederlands team dat ­decennialang een van de ­belangrijkste drugstrafikanten ter wereld probeerde te klissen. “We zijn nog volop aan het draaien, en ik vind het fantastisch”, zegt Waes. “Het kriebelt helemaal nog niet om weer mijn koffers te pakken en verre oorden te verkennen. Al zal dat er volgend jaar wel weer van komen, want na Undercover ­begin ik aan de nieuwe reeks van Reizen Waes. Voor Ketnet had ik graag nog een nieuwe reeks van Blacklist gemaakt, maar ik vermoed dat budgettaire redenen in de weg staan. Toch word ik daar nog veel over aangesproken, die reeks was enorm populair. Ketnet mag dus altijd bellen.”