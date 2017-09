Sportpsycholoog waarschuwt Weiler na zaak-Kums: “Hij heeft de situatie nog complexer gemaakt”

Sportpsycholoog Jef Brouwers roemt de emotionele intelligentie van Sven Kums, die zijn excuses aanbood voor zijn rode kaart. “Aan vijandigheid van zijn kant of extra olie op het vuur heeft hij niets. Want op dit moment is er een heel complexe situatie ontstaan die je niet zomaar ontmijnt.”

“Eerst zit Kums in de tribune, vervolgens staat hij weer in de ploeg. Dat is als buitenstaander heel moeilijk te begrijpen. Weiler zal zijn redenen wel hebben, maar uitlegbaar is het niet. En door Kums na de wedstrijd publiekelijk te becommentariëren, is het nog ingewikkelder geworden. En de cursus ‘Hoe los ik dingen op die niemand begrijpt’, die heb ik nooit gevolgd”, aldus Brouwers.

Als Weiler zijn autoriteit wilde vestigen, was dat volgens de sportpsycholoog niet de juiste keuze. “In een hiërarchische relatie kijkt de overste neer op de ondergeschikte. En die krijgt op zijn beurt dan een stijve nek van het kijken naar boven. Maar de huidige generatie volgt niet zomaar op basis van hiërarchie, want het blijkt steeds vaker dat dit niet naar resultaat leidt.”