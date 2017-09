Mario Balotelli: de man, de mythe

Mamma mia, het Regenboogstadion krijgt vanavond een wereldster over de vloer. Mario Balotelli (27), na flops in Italië en Engeland sinds vorig seizoen aan een verrijzenis bezig bij Nice. Super Mario, dat is toch die belhamel die verkleed als de kerstman geld uitdeelde aan bedelaars? Of een twee weken oude vis terugvond in zijn Maserati, een grapje van een ploegmaat? En met een iPad op de bank plaatsnam? Neen, allemaal leugens. Het Italiaanse enfant terrible is een populair onderwerp van moderne saga’s. Daarom schotelen we u voor: negen mythes van het nummer 9 van OGC Nice. Of zijn het tóch feiten?