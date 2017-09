Luis Pedro Cavanda wil via Standard naar het WK met de Rode Duivels: “Wat Vanden Borre kan, kan ik ook”

Sommigen kijken op naar Cristiano Ronaldo of dromen van de carrière van Lionel Messi. Maar niet Luis Pedro Cavanda (26). In zijn missie om via Standard opnieuw Rode Duivel te worden, heeft hij een heel ander voorbeeld voor ogen: Anthony Vanden Borre. De gevallen, opgestane en opnieuw gevallen voetbalheld.

Zijn baard is er nog, maar de geblondeerde dreadlocks heeft Luis Pedro Cavanda ingeruild voor een open vlakte. Die kale knikker staat symbool voor een nieuwe start, zeg maar. Na een voorzichtige doorbraak bij het Italiaanse Lazio volgden er voor de Angolese Belg minder succesvolle omzwervingen naar Torino en Bari. In Turkije vond de rechtsachter een tweede adem bij Trabzonspor en werd hij international, maar een transfer naar Galatasaray brak alles af wat hij tot dan had opgebouwd: de Rode Duivels, uitzicht op een WK, álles.

“Ik kwam niet meer aan spelen toe en in de voorbereiding deze zomer heb ik maar de helft met de groep kunnen of mogen meedoen. Ik moést vertrekken.” Zijn ex-jeugdclub Standard gooide op de laatste dag van de transferperiode de reddingsboei.

Cavanda kon naar andere clubs in Turkije en had een aanbieding uit Zwitserland, maar koos ervoor om via de Belgische competitie zijn plaats bij de nationale ploeg – zijn laatste selectie dateert van november 2016 – opnieuw te veroveren. “Je wordt het best in België zelf gevolgd door de mensen van de nationale ploeg. Laat mij eerst maar presteren bij Standard. Maar waar ik echt voor speel, is het WK.”

En Cavanda heeft daarvoor een apart voorbeeld in gedachten: Anthony Vanden Borre. Snel groot geworden, maar na een paar buitenlandse flops teruggekeerd naar België om er via Genk en Anderlecht weer international te worden. “Ondanks zijn mindere periodes en de kritiek die hij kreeg, heeft Anthony toch maar mooi dat WK in Brazilië gehaald. Ik vind hem mentaal erg sterk en ik geloof dat ik hetzelfde kan bereiken als hij. Anders was ik al gestopt. Ik speel niet zomaar om bezig te zijn en ’s avonds weer naar huis te gaan, hé. Nogmaals: ik speel voor dat WK.”