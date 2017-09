CLUBNIEUWS. Stadion Zulte Waregem nog lang niet uitverkocht voor circus Balotelli vanavond

Alle ogen zijn vanavond gericht op Waregem, waar vanavond de enige Belgische deelnemer aan de Europa League zijn Europese campagne op gang trapt. Het Nice van Mario Balotelli komt op bezoek, maar er zijn nog heel wat tickets te koop voor Circus Balotelli. Terwijl Zulte Waregem met Europees voetbal in gedachten zit, kijken de andere clubs al vooruit naar het weekend. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ZULTE WAREGEM. Regenboogstadion nog lang niet uitverkocht

Europees voetbal spelen in een vernieuwd Regenboogstadion, het was een van de grootste dromen van Zulte Waregem-coach Francky Dury. Vanavond is het zover. “Ik hoop dat we toch voor een 90 procent gevuld stadion kunnen spelen”, liet de coach ook weten, maar dat wordt moeilijk. Essevee verkocht 6.000 mini-abonnementen en een 400-tal Fransen maken de oversteek naar de Gaverbeek. Dat betekent dat Essevee nog dik 3.500 kaartjes aan de man moet brengen wil het stadion met een capaciteit van 11.100 plaatsen voor 90 procent gevuld zijn. Wie Mario Balotelli en co. aan de Gaverbeek aan het werk wil zien, kan nog tot 19 uur een ticket kopen.

De stad Waregem communiceerde al via zijn website dat er een ruime perimeter is vastgelegd op de dagen van de thuiswedstrijden van Zulte Waregem in de Europa League. Alle cafés binnen die perimeter mogen geen drank in glas serveren van 10 uur tot en met 8 uur de dag nadien. Ook op de dagen van de Europese thuiswedstrijden mag er tussen 13 en 24 uur niet geparkeerd worden. De details vindt u online terug. (jcs)

ANTWERP. Physical coach Peter Catteeuw arriveert

De naar conditie zoekende Sall en de van een spierscheur herstelde Oulare trainden individueel onder het oog van Peter Catteeuw. Die kwam over van Genk en werkte gisteren zijn tweede werkdag af. Owusu (hamstring) kreeg verzorging. Van Damme sukkelt met kniepijn. Toch lijkt hun aantreden in Lokeren niet in het gedrang te komen. Haroun en Arslanagic bezochten kinderziekenhuis ZNA Koningin Paola.(gegy, stdr)

AA GENT. Project meisjesvoetbal wordt opgestart

In het kader van de KAA Gent Foundation starten de Buffalo’s met een project meisjesvoetbal waarbij in nauwe samenwerking met de KAA Gent Ladies in de komende drie jaar maar liefst zes voetbalkernen zullen worden opgestart in evenveel Gentse buurten. Binnen drie maanden gaat men al van start. Hiervoor zoekt men trainers die hun schouders willen zetten in de verdere uitbouw van meisjesvoetbal in Gent. (ssg)

CLUB BRUGGE. Leko recupereert mogelijk enkele spelers

Met het oog op de verplaatsing naar Charleroi recupereert Leko mogelijk enkele spelers. Vossen raakt fit, maar ook Poulain en Dennis komen in aanmerking voor een selectie. Dennis traint al even mee en is weer fit, maar heeft ritme nodig. Poulain trainde deze week voor het eerst voluit sinds zijn spierscheur tegen Bilbao. Of Leko het duo selecteert, is niet zeker. Vooral met Poulain wordt geen risico genomen. (jve)

KV KORTRIJK. Kaminski speler van de maand

Thomas Kaminski werd door de fans van KV Kortrijk verkozen tot AGO Kerel van de maand augustus. Hij haalde het met 48 procent van de stemmen voor Stojanovic en Lepoint. Youcef Attal viel vorige week uit met een oogkasbreuk in een interland met Algerije. Hij onderging intussen al een operatie en nu volgt nog een laatste controle in zijn thuisland, waarna hij volgende week weer in Kortrijk wordt verwacht. (gco)

KV OOSTENDE. Tomasevic nog steeds out

Tomasevic trainde gisteren niet mee met kwaaltjes aan de hiel en de rug. De kans dat hij fit raakt voor het duel met AA Gent is zo goed als nihil. Ook Bossaerts (voet) en Zivkovic (hamstrings) bleven aan de kant. Of zij speelklaar raken, is afwachten. Musona trainde niet mee maar is wel fit. Hij bleef gisteren bij zijn vrouw die net bevallen is. De aanvaller sluit vandaag of morgen opnieuw aan bij de groep en kan zondag spelen. (jve, rpo)

KV MECHELEN. Kawaya out tegen Club Brugge

KV Mechelen kan morgen tegen Club Brugge niet rekenen op Andy Kawaya (foto). De flankspeler liep zondag tegen KV Oostende een verrekking op aan de adductoren en mist dus de trip naar het Jan Breydelstadion. Het viertal El Messaoudi, Van Cleemput, Kolovos en Jubitana blijven individueel verder werken aan hun herstel. (thst)

LOKEREN. Beloften kloppen STVV

De beloften van Lokeren wonnen maandag de thuismatch tegen STVV met 3-2. Lawal, Michel en Benchaib zorgden voor de Lokerse goals. Na een halfuur was het een eerste keer raak. Hupperts zette voor doel, nieuwkomer Lawal tikte de bal voorbij de Truiense doelman. Na 76 minuten bediende Hupperts Michel die de bal simpel binnentikte, 2-2. Net voor affluiten zorgde Benchaib voor de winnende treffer: 3-2. (red)

RC GENK. Geen Colley en Uronen op training

Omar Colley en Jere Uronen sloegen wegens lichte kniekwaaltjes de woensdagtraining over, zij kregen extra verzorging. Benson en Khammas gingen weer voluit en ook Karelis zette een nieuwe stap. Hij pikte al aan bij enkele pass- en trapvormen. Ingvartsen werkte in extra-time in z’n eentje nog aan zijn traptechniek. Voor Trossard komt de derby zoals verwacht te vroeg, hij hield het nog bij loopoefeningen. (mg)

STANDARD. Orlando Sa herneemt trainingen

Twee trainingen voor de Rouches gisteren. Geen Goreux (knie), Pocognoli (enkel) en Fiore (voet), zij kregen verzorging en werkten individuele trainingen af. Sa, nog geschorst tegen Eupen, hernam de groepstraining. Edmilson zou maandag moeten hervatten. Standard legt zich niet neer bij de beslissing omtrent STVV-Standard. Het gaat in beroep bij de Geschillencommissie. De zaak komt voor op 22 september.(bfa)

STVV. Kaap van tienduizend tickets bereikt

Gisteren werd de kaap van 10.000 verkochte tickets bereikt voor de derby. Ook vandaag en morgen kunnen liefhebbers zich melden aan de STVV-receptie. De loketten zijn zaterdag gesloten. De Roeck organiseerde één pittige sessie. De wind zorgde voor moeilijke omstandigheden. Ceballos en Gueye bleven apart. Charisis kreeg een trap en genoot na afloop van verzorging. Zijn aantreden komt niet in het gedrang. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Kaap van 3.000 abonnementen bereikt

Weinig nieuws vanop de Freethiel. Gisteren werd er twee keer getraind. ’s Morgens door de ganse groep en in de namiddag werd er in beperkte groep vooral de nadruk gelegd op de aanvalspatronen. Sinds maandag is de kaap van de drieduizend abonnementen bereikt. De gelukkige wordt voor de match tegen Anderlecht in de bloemetjes gezet. Voor de match nu zaterdag tegen Charleroi is er geen combiregeling voorzien. (bcd)