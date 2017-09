“Maffia-acteur” Frank Vincent overleden

De Amerikaanse acteur Frank Vincent is woensdag op 78-jarige leeftijd overleden tijdens een openhartoperatie in een ziekenhuis in New Jersey, bericht TMZ.

Vincent speelde in zijn carrière tal van gangsterrollen. Frank Vincent was een van regisseur Martin Scorsese’s favoriete acteurs. Zo speelde hij mee in onder meer ‘Raging Bull’, ‘Goodfellas’ en ‘Casino’, telkens naast Robert De Niro en Joe Pesci.

In de HBO-serie The Sopranos, dat het verhaal vertelt van de familie van Tony Soprano, speelde Vincent de rol van Phil Leotardo, het hoofd van een van de ‘concurrerende’ families.

James Gandolfini, die Tony Soprano speelde, stierf in 2013 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval tijdens een vakantie in Rome.