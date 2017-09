Lof voor “beslissende” Tielemans, bankzitter Mertens en “alleskunner” De Bruyne in Champions League

Woensdag kwamen in totaal zes Belgen in actie in de Champions League en onze landgenoten scoorden alweer goede punten in het kampioenenbal. Vooral Youri Tielemans bij Maonaco, Kevin De Bruyne bij Manchester City en invaller Dries Mertens bij Napoli kregen lof.

Alweer karrenvracht aan doelpunten in de Champions League, Tielemans belangrijk met eerste goal voor Monaco

Tielemans: “Heeft zich snel aangepast aan het spel van Monaco”

Youri Tielemans heeft er bij AS Monaco een geslaagd debuut in de Champions League opzitten. In de Franse Ligue 1 moet hij nog wachten op zijn eerste basisplaats, maar tegen Leipzig mocht Youri Tielemans wel starten, hij werd ietwat verrassend uitgespeeld als aanvallende middenvelder achter diepe spits Falcao en stelde niet teleur. Hij maakte meteen zijn eerste goal voor de Monegasken, amper twee minuten nadat de Monegasken op achterstand waren gekomen door een goal van Forsberg. De Rode Duivel scoorde in twee tijden: een kopbal van Diakhaby Adama verlengde hij eerst met het hoofd op de doelman maar in de rebound trapte hij de bal toch binnen.

Veel kansen vielen er voorts niet te noteren in Duitsland, met een billijk gelijkspel als resultaat.

Achteraf kreeg Tielemans goede commentaren, en niet alleen wegens zijn doelpunt. De 7/10 in de Franse sportkrant L’Equipe is veelzeggend. “Tielemans liet zien over de juiste capaciteiten te beschikken op een voor hem ongewone positie: door zijn behendigheid en overzicht was hij beslissend op het juiste moment, hij zette goed druk en hield de Duitse counters af waar nodig. Actief vooraan en heel waardevol verdedigend: Tielemans scoorde goede punten.”

Tielemans speelde dus hoger dan normaal maar raakte toch 49 keer de bal, meer dan zijn aanvallende collega’s. Hij hield de bal ook een paar keer goed bij en maakte dus een belangrijke goal. “Tielemans heeft zich snel aangepast aan het spel van Monaco”, luidt de conclusie.

De Bruyne: “Hij kan absoluut alles”

Foto: Photo News

Bij Feyenoord kregen de supporters voor het eerst in vijftien jaar opnieuw Champions League-voetbal te zien in De Kuip. Die eerste wedstrijd werd meteen een nachtmerrie voor de Rotterdammers, want na doelpunten van Stones (2x), Agüero en Gabriel Jesus ging het met 0-4 de boot in. Meteen de zwaarste thuisnederlaag ooit voor Feyenoord in een Europese wedstrijd. Kevin De Bruyne speelde de volledige wedstrijd bij Manchester City, kreeg na vijftien minuten een geel karton onder de neus geschoven maar zorgde voor de assist bij het laatste doelpunt.

Achteraf zette coach Pep Guardiola hem (opnieuw) in de bloemetjes als strateeg op het middenveld: “Kevin is één van de beste spelers die ik ooit in mijn leven heb gezien, omdat hij absoluut alles kan”, aldus de Spanjaard. “Hij is een topspeler van topkwaliteit. We zijn zo trots en zo blij dat hij bij ons speelt.”

Mertens: “Een fantastische speler, die rust nodig had”

Foto: AFP

Dries Mertens was dit seizoen al goed voor drie goals en twee assists in zes officiële duels voor Napoli. Enkel tijdens de openingswedstrijd van de Serie A tegen Hellas Verona verscheen hij niet aan de aftrap. Tot dinsdag dus, toen Sarri Arkadiusz Milik verkoos als centrale spits in de ondertussen beruchte 4-3-3 van Napoli. Dat pakte verkeerd uit. Napoli stond na een uur 2-0 achter en verloor uiteindelijk met 2-1 tegen een uitgekookt Shakthar. Waarom zat Mertens op de bank? De man die notabene een penalty afdwong bij zijn invalbeurt en Napoli weer hoop gaf.

Coach Maurizio Sarri mocht het na de wedstrijd uitleggen: waarom hij zijn Belgische goalgetter aan de kant liet? “Hij had rust nodig”, zei de Italiaan.

“Ik kreeg onlangs nog de kritiek dat ik te weinig roteer”, vertelde Sarri aan Mediaset Premium. “Nu krijg ik de kritiek dat ik teveel wissel. Dries is een fantastische speler en we laten hem niet zomaar uit de selectie. Zijn grootste kracht is echter zijn snelheid en hij kan geen 50 tot 55 wedstrijden per jaar spelen. Hij kwam bovendien terug van interlandverplichtingen. Dus kozen we ervoor om hem te rusten en later in de match te brengen (Mertens viel op het uur in, nvdr). Als het 1-0 had gestaan, had hij ons de gelijkmaker kunnen bezorgen. Hij heeft namelijk bepaalde talenten waardoor je hem niet zomaar op de bank zet. Maar soms moet dat.”

Sarri kon ook die andere snelle en kleine aanvaller, Lorenzo Insigne, aan de kant gelaten hebben. “Shakthar speelt met fysieke verdedigers, maar de keuze voor Milik was een algemene. Insigne? Mertens herstelt op een andere manier dan Lorenzo. Zo vertellen ons de statistieken die we hebben. Dries heeft meer rust nodig.”

Rode kaart van Vertonghen enige smet op avond

Op Wembley begonnen voor Tottenham met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé drie Belgen aan de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Son bracht Tottenham al na vier minuten op voorsprong na een lange ren, maar in de elfde minuut zorgde Yarmolenko voor de gelijkmaker met een schitterend schot in de winkelhaak. Lang kon Dortmund niet genieten van de gelijkmaker, want Kane sloot een dol openingskwartier af met een rake knal in de korte hoek. In de tweede helft zag Dortmund de gelijkmaker van Aubameyang onterecht afgekeurd worden voor buitenspel en aan de andere kant zorgde Kane met zijn tweede doelpunt van de avond voor de 3-1 eindscore. Vertonghen werd in de blessuretijd nog uitgesloten voor een slaande beweging naar Götze.

“Het was niet zijn intentie om hem te raken”, verdedigde Tottenham-coach Pochettino zijn verdediger. “Ik vond hem een erg goede wedstrijd spelen en het is een beetje jammer dat hij een tweede gele kaart kreeg.”