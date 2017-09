Zeilster Evi Van Acker zet verrassend punt achter carrière

Zeilster Evi van Acker (31) stopt ermee. De nummer 1 van de wereld in de Laser Radial-klasse maakte haar verrassende toekomstplannen bekend tijdens een persconferentie in Wetteren. Aanvankelijk werd gedacht dat ze nog zou door doen tot de Olympische Spelen van 2020 in de Japanse hoofdstad Tokio maar dat ziet ze dus niet zitten.

“Ik ga niet door tot Tokio, dus ik zet een punt achter mijn carrière”, verraste Evi Van Acker op haar persconferentie.

Evi Van Acker stopt met zeilen. Geen OS in Tokio. pic.twitter.com/4uqouTHaxc — Kristof Meul (@KristofMeul) 14 september 2017

De bijna 32-jarige Van Acker nam al drie keer deel aan de Spelen. Na een achtste plaats in 2008 in Peking, won ze in 2012 brons in Londen. Vorig jaar werd ze (verzwakt door de nasleep van een infectie) teleurstellend vierde in Rio.

Die gemiste podiumplek kwam toen heel hard aan bij de zeilster, die openlijk twijfelde of ze wel zou verderdoen. Uiteindelijk stapte Van Acker toch opnieuw de boot in en vorige maand greep de Gentse zo nipt naast een eerste wereldtitel. Ze werd tijdens het WK op het Nederlandse IJsselmeer tweede na olympisch kampioene Marit Bouwmeester. Op de slotdag werd toen niet meer gezeild wegens te weinig wind, waardoor ze geen ultieme gooi naar goud kon doen.

Van Acker, die in haar klasse moest opboksen tegen youngsters Emma Plasschaert en Maité Carlier, heeft een master in de bio-ingenieurswetenschappen voeding en een bachelor in de chemie.

We gaan je missen als zeilster. Altijd zo'n optimisme. Ik werd altijd blij als ik jou in actie zag. Bedankt daarvoor. Het ga je goed! — Gretel Kerkhofs (@GretelKerkhofs) 14 september 2017

Merci is te weinig om bedankt te zeggen aan @evivanacker voor haar carrière, voor haar impact voor het zeilen én voor haar eeuwige lach! — Stan Vanderwaeren (@SportStanMNM) 14 september 2017

@evivanacker Spijtig dat je stopt maar toch bedankt voor de mooie momenten. En nu eerst nog de media trotseren, vangils,gert lt night, — jimbo forever (@d_hertefelt_jm) 14 september 2017

@evivanacker uw was een groot kampioen . We gaan uw missen op de volgende kampioenschappen . Tijd voor wat anders Good Luck — fabrice nuyens (@fabricenuyens2) 14 september 2017

Foto: Photo News

Foto: BELGAIMAGE