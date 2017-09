Rode Duivels doen uitstekende zaak op FIFA-ranking met het oog op WK-loting

Meeuwen-Gruitrode - De Rode Duivels doen donderdag een uitstekende zaak op de nieuwe wereldranglijst van de FIFA. Ze winnen vier plaatsen en klimmen naar nummer vijf. Wereldkampioen Duitsland lost Brazilië opnieuw af helemaal bovenaan de ranking.

Sinds de publicatie van de vorige ranglijst, op 10 augustus, kwam de nationale ploeg twee keer in actie in de voorronde van het WK. Zowel tegen Gibraltar (9-0) als Griekenland (1-2) wonnen de Duivels en verzekerden zich daarmee van een ticket voor de eindronde in Rusland.

België wipt op de FIFA-ranking over Zwitserland, Polen, Chili en Colombia. Met 1.265 punten moeten de Duivels alleen Duitsland (1.606 ptn), Brazilië (1.590 ptn), Portugal (1.386 ptn) en Argentinië (1.325 ptn) voor zich dulden.

Dankzij de vijfde plaats is België voorlopig reekshoofd bij de loting voor de groepsfase op het WK 2018. Naast gastland Rusland is die status weggelegd voor de top 7 van de FIFA-ranking van november. De loting vindt plaats op 1 december in Moskou.

In de voorronde van het WK speelt de ploeg van bondscoach Roberto Martinez nog twee wedstrijden, die voor de coëfficiënt best worden gewonnen. Op 7 oktober wacht een verplaatsing naar Bosnië-Herzegovina (36e op de ranking), drie dagen later spelen de Duivels in hun slotmatch van groep H thuis tegen Cyprus (70e op de ranking).

Het volgende FIFA-klassement wordt op 16 oktober bekendgemaakt.

De FIFA-ranking op donderdag 14 september (tussen haakjes de ranking op 10 augustus):

1. (2) Duitsland 1606 punten

2. (1) Brazilië 1590

3. (6) Portugal 1386

4. (3) Argentinië 1325

5. (9) België 1265

6. (5) Polen 1250

7. (4) Zwitserland 1210

8.(10) Frankrijk 1208

9. (7) Chili 1195

10. (8) Colombia 1191

11.(11) Spanje 1184

12.(15) Peru 1103

13.(18) Wales 1089

14.(14) Mexico 1085

15.(13) Engeland 1056

16.(17) Uruguay 1043

17.(12) Italië 1035

18.(16) Kroatië 977

19.(22) Slowakije 967

20.(23) Noord-Ierland 945

Tegenstanders België in WK-kwalificatiegroep H:

36.(30) Bosnië-Herzegovina 761

47.(38) Griekenland 665

70.(94) Cyprus 487

84.(98) Estland 413

206.(206) Gibraltar 0