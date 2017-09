Kiezen voor die andere carrière: ontsnapt uit de gouden kooi

Berichten rond burn-out en stress zijn niet uit het nieuws te slaan. Vaak heeft het te maken met de gouden kooi waarin velen gevangen zitten. Want wat heb je aan een job die vooral op papier interessant lijkt? Jobat sprak met twee werknemers die bewust kozen voor een andere carrière. “Op de duur was ik nooit meer thuis.”

Er is iets vreemds aan de gang. Enerzijds veranderen slechts weinig mensen in ons land van werk. Maar tegelijk blijkt dat velen zich allesbehalve goed voelen in hun job. “Vaak zien we dat mensen heel loyaal zijn tegenover hun werkgever. En zichzelf wegcijferen”, weet Katrin Van de Water, loopbaancoach bij Passion For Work, met vestigingen in onder meer Asse en Diest.

Vervreemden

Bij loopbaancoaches en -begeleiders is het intussen een bekend verschijnsel: velen dromen van ander werk. Maar de zekerheid van een vast loon weegt vaak zwaarder door dan vrijheid of job satisfaction. Ze durven de stap niet te zetten om hun gouden kooi te verlaten.

Het gevolg is dat steeds meer mensen vervreemden van zichzelf, oppert Van de Water. “Ze komen in een negatieve spiraal terecht die een effect heeft op hun zelfvertrouwen, gezondheid of relatie. Ze stellen zich de vraag ‘Is dit het nu?’. Maar tegelijk vinden ze dat ze niet mogen klagen.”

Mentaal ziekteverzuim en een eventueel bore-out of burn-out zijn vaak het gevolg. “Als je dokters, psychologen en therapeuten mag geloven, zijn veel van de problemen waarmee mensen kampen, werkgerelateerd”, weet de coach. Ze raadt aan om voor jezelf in kaart te brengen wat voor jou belangrijk is en wat je goed kan én graag doet.

Zwitsers hotel

Dat het anders kan, toont het verhaal van Kathleen De Wolf uit Keerbergen aan. Zij is vandaag aankoopverantwoordelijke bij Colruyt Group. Ze doet dat voor het assortiment rond persoonlijke hygiëne en verzorging bij de afdeling retailpartners, waar onder meer de supermarkten van Spar en Alvo onder vallen.

Maar Kathleen heeft deze job niet altijd uitgevoerd. “Hiervoor werkte ik vijftien jaar bij Thomas Cook, als aankoper voor autovakanties in Europa. De laatste 4,5 jaar daarvan werkte ik als hoofd aankoop van de Europese afdeling die naar Zwitserland was verhuisd. En ik was meegegaan. Daar woonde ik al die jaren op hotel.” Een mooi hotel, met een kamer met zicht op het meer van Zürich.

Dezelfde menukaart

Maar dat hotel werd een gouden kooi. “Op de duur was ik nooit meer thuis. In het begin ging ik een drietal dagen per week naar Zwitserland, na verloop van tijd werd dat van zondagavond tot vrijdagavond. Mijn sociaal leven in België werd mager. Vrienden en familieleden zag ik steeds minder”, vertelt Kathleen. “En als je enkele jaren op hotel zit, heb je de menukaart er wel gezien. Bovendien zat ik er ook meestal alleen.”

De toerismesector is de laatste jaren steeds sneller veranderd, met een hoge werkdruk tot gevolg. “Het zit in mezelf om me steeds te identificeren met mijn bedrijf. Om altijd meer te doen. Dat begon op de duur te wegen”, vertelt ze. “Toen ik met vrienden op vakantie was, nam ik de beslissing om ermee te kappen. Een vriendin van mij, die mee was, werkte als marketing director bij een Britse supermarktketen. Zij heeft me overtuigd om de stap te zetten en had dat zelf ook gedaan. Zij was bezig met de bouw van een hotel. Daarmee vergeleken was mijn stap nog klein bier.”

Van de privé terug naar de overheid

Defensie werkt aan een heus cyberleger, lazen we in de media. Maar waar gaan we de mensen ervoor vinden? Laurent Bounameau, ICT-expert bij de politie, is wat dat betreft een voorbeeld. Na een jarenlange loopbaan bij de overheid ging hij een kijkje nemen in de privé, om na twee jaar terug te keren.

Laurent Bounameau is als veertiger commissaris en ICT-expert bij de Federale Politie in Brussel. Hij was amper 15 jaar toen hij zich inschreef voor een opleiding bij defensie. Na die opleiding groeide hij op tot commissaris bij de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie en daarna tot information security & privacy officer.

Laurent kreeg vervolgens een aanbod van het FSMA, het publieke controleorgaan voor de banken in België en een semipublieke instelling. Hij nam twee jaar loopbaanonderbreking en waagde de stap. “Andere mensen nemen die om een wereldreis te maken, ik besloot mijn carrièremogelijkheden te bekijken”, vertelt hij.

>

>

>