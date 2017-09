Twee op de vijf meisjes heeft nog nooit van HPV gehoord

Belgische meisjes en vrouwen weten erg weinig over het humaan papillomavirus (HPV). Dat heeft een Belgische enquête uitgewezen. Nochtans is dit besmettelijke virus dat via huidcontact tijdens seksuele betrekkingen wordt doorgegeven dé hoofdoorzaak van baarmoederhalskanker. Naar schatting raakt 80% van de seksueel actieve vrouwen en mannen gedurende hun leven minstens één keer besmet met dit virus.

Het pharmaceutische labo MSD België heeft aan de hand van een enquête, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ipsos, vastgesteld dat Belgische meisjes en vrouwen bijster weinig afweten van het humaan papillomavirus (HPV). En dat gegeven is zeker zorgwekkend te noemen, want naar schatting raakt maar liefst 80% van de seksueel actieve vrouwen en mannen gedurende hun leven minstens één keer besmet met dit uiterst besmettelijke virus.

Infographic MSD België

Alle cijfers op een rijtje

Volgens het onderzoek heeft bijna 40% van alle tieners nog nooit over HPV gehoord. Maar liefst 50% van alle vrouwen en 20% van alle meisjes hebben er wel al iets over gehoord, maar hun kennis blijft eerder beperkt. Zo is slechts een kleine meerderheid er zich van bewust dat het virus genitale wratten kan veroorzaken, terwijl er in België jaarlijks ongeveer 18.000 gevallen worden vastgesteld. Daarnaast blijkt dat één op drie van de ondervraagden niet op de hoogte is van het bestaan van het vaccin tegen HPV en dat één op tien zelfs niet weet of ze dit vaccin al dan niet toegediend hebben gekregen. 70% van de adolescenten en 60% van de moeders met zonen weten dan weer niet dat ook mannen met dit virus besmet kunnen raken.

Risico's van het humaan papillovirus

Hoewel er in totaal zo'n honderdtal verschillende types papillomavirussen bestaan en het merendeel onschuldig is, wordt het virus wel verantwoordelijk geacht voor negen baarmoederhalskankers op tien. In België wordt er jaarlijks bij ongeveer 693 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld, zo'n tweehonderdtal vrouwen per jaar overleven de strijd niet. Daarnaast wordt het ook gelinkt aan andere kankers, zoals anuskanker, vulvaire en vaginale kanker, peniskanker en mond-keelkanker.

Inzetten op preventie en vaccinatie

Het humaan papillovirus is bijzonder besmettelijk. In tegenstelling tot de meeste andere seksueel overdraagbare ziektes wordt het niet overgedragen via sperma of bloed, maar via huidcontact tijdens seksuele betrekkingen. Veilig vrijen met condoom biedt met andere woorden onvoldoende bescherming. Het vaccin dat momenteel voor handen is tegen HPV verkleint het risico op baarmoederhalskanker met 90% en vermindert ook de kans op overdracht van genitale wratten. Het is noodzakelijk om het vroeg genoeg toe te dienen, vóór het eerste seksuele contact. Uit het onderzoek blijkt echter dat 25% van de jonge meisjes en vrouwen denkt dat er door vaccinatie tegen HPV serieuze bijwerkingen kunnen optreden. Een vooroordeel dat door wetenschappelijke studies meermaals weerlegd werd en wordt bijgetreden door het World Health Organization die het vaccin als "extreem veilig" bestempeld.

Ook de roep om de vaccinatie naar jongens uit te breiden klinkt steeds luider. Dit is reeds het geval in verschillende landen in Europa. Hiermee wordt de verspreiding van het virus verder ingeperkt en worden ook jongens beschermt tegen de risico's op allerhande kankers die mogelijk door HPV veroorzaakt worden.

Stefanie (29) leed zelf aan baarmoederhalskanker als gevolg van het papillomavirus. Ook zij kende het niet toen ze drie jaar geleden de diagnose kreeg: "Ik was boos en gefrustreerd omdat ik er nooit over gehoord had. Niet op school, niet bij de gynaecoloog, niet bij de huisarts. Ik heb vooral spijt dat ik die kennis daarvoor niet had. En ik merk dat ook nu veel jonge meisjes nog steeds niet weten wat HPV inhoudt."