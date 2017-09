Schandalig: verkeersagressor rijdt auto van de weg op E40 richting Leuven

De bestuurder van een bruine Opel break heeft woensdag op de E40 richting Leuven door zijn onverantwoord rijgedrag verschillende andere weggebruikers in gevaar gebracht. Een auto reed hij letterlijk van de weg.

Alles begint aan de verkeerswisselaar van de Brusselse Ring met de E40 richting Leuven/Luik. Een blauwe Volkswagen Polo rijdt er op het tweede rijvak en dat zint de bestuurder van de bruine Opel duidelijk niet, zo is te zien op een filmpje dat gepost werd op de facebookpagina van PolCon - PolitieControles.

Wat verder, op de E40, haalt hij de blauwe wagen in en gaat dan op de rem staan. Nog wat later slaan bij de Opel-bestuuder de stoppen helemaal door wanneer de chauffeur van de blauwe Polo naar het linker rijvak wil. De chauffeur van de Opel snijdt hem de pas af zodat de blauwe wagen met twee wielen in de zijberm wordt gedwongen. Achterligger kunnen maar net op tijd stoppen om een aanrijding te vermijden.

Het is voorlopig nog onduidelijk of het filmpje van woensdag dateert, zoals PolCon beweert, en of de federale politie al een onderzoek gestart is naar deze schandalige vorm van verkeersagressie.