Zes jaar lang geen seks zoals Astrid is niet uitzonderlijk: “Zoiets kan je helaas niet snel oplossen”

“Ik heb zes jaar lang geen seks gehad met John.” Het was een opvallende bekentenis van Astrid Coppens donderdagavond in ‘Gert Late Night’. “Ik kan haar situatie natuurlijk moeilijk inschatten, maar het verbaast me niet dat zoiets mogelijk is”, verklaart seksuoloog Alexander Witpas.

Kijkers trokken wellicht al grote ogen toen acteur Ben Segers in het Vier-programma #hetisingewikkeld opbiechtte dat hij al twee jaar geen seks meer had gehad met zijn vrouw, gespeeld door An Miller. Maar Astrid Coppens deed er donderdagavond in ‘Gert Late Night’ nog een schepje bovenop. Daar vertelde ze tegen James Cooke dat er zes jaar lang geen spraken was van seks metden John.

Het lijkt een uitzonderlijke situatie, maar seksuoloog Alexander Witpas is niet onder de indruk. “Als je kijkt naar het aandeel van de seksuele bevolking dat actief is, komt het vaker voor dan je denkt. Let op: (vaak) seks hebben hoeft niet per se de norm te zijn, maar het ontbreken daarvan kan leiden tot een groter relatieprobleem”, legt hij uit.

“Verschillende gesprekken kunnen wonderen doen om je seksleven nieuw leven in te blazen”, weet seksuoloog Alexander Witpas. Foto: Blind Getrouwd

Toch hoef je je volgens Witpas niet direct zorgen te maken wanneer je seksleven even op een lager vuurtje staat. “Je hebt namelijk heel wat contextgebonden factoren. Je partner is bijvoorbeeld chronisch ziek, er is een zwangerschap of er lopen kinderen in huis. De routine, die je met twee hebt opgebouwd, wordt door die gebeurtenissen volledig overhoop gegooid. Wat op zich niet erg is. Maar als die tijdelijke pauze blijft aanslepen en je er daar samen eigenlijk geen zinnig gesprek over kan voeren én je vindt je seksleven belangrijk, dan zou ik daar toch iets mee doen. Want de kans dat zoiets vanzelf in orde komt, is niet zo groot”, zegt Witpas.

Waslijst aan klachten

Nochtans hopen heel wat koppels dat die spontane goesting uit de begindagen van de relatie wel vanzelf zal terugkomen. Maar dat is volgens Witpas een gevaarlijk uitgangspunt. “Bij de start van een relatie kan je nog rekenen op de steun van hormonen. Maar die verliefdheid ebt na een paar weken of maanden weg. Daarom is het belangrijk dat je kan rekenen op de goede gewoontes die je hebt opgebouwd tijdens de eerste maanden van je relatie. Je kan dan later misschien niet meer terugvallen op die intense verliefdheid, maar wel op die gewoontes.”

En wat als die gewoontes wegvallen? Of er nooit zijn geweest? “Ga er dan niet van uit dat je seksleven ten dode is opgeschreven. Verschillende gesprekken met elkaar of met een therapeut kunnen wonderen doen. Maar ook daar is enige nuance belangrijk. Want het is natuur belangrijk wélk soort gesprek je voert. Als de inhoud van dat gesprek een waslijst is aan klachten tegenover de ander, ga je geen zin krijgen in seks. Let wel: het is goed om dat op te sommen, maar vertel vooral ook wat je wél leuk vindt. Zodat jullie beiden uitgedaagd worden en opnieuw zin krijgen”, besluit Witpas.