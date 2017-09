Pro League beslist: Geen Reviewcommissie meer in wedstrijden met videoref

Brussel - De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal geen fases meer analyseren van wedstrijden waarin de Video Assistant Referee (VAR) beschikbaar is. Dat heeft de Pro League beslist.

“Er dient vermeden te worden dat de Reviewcommissie en de VAR er een verschillende mening op na zouden houden. Dat kan tot rechtsonzekerheid bij de clubs leiden”, verklaarde de Pro League.

De belangenvereniging van de profclubs heeft de regelwijziging ingediend bij de Nationale Reglementscommissie van de KBVB. Aangezien enkel de goedkeuring van de Pro League vereist is, treedt de nieuwe regel onmiddellijk in werking.

Een lang leven lijkt de Reviewcommissie daardoor niet beschoren. De Pro League is dit seizoen begonnen met een online testfase van de videoref. In 83 wedstrijden van de Jupiler Pro League kan de VAR ingrijpen bij doelpunten, buitenspel, rode kaarten of ‘mistaken identities’. Op termijn zou de videoref beschikbaar moeten zijn voor alle wedstrijden, waardoor de Reviewcommissie overbodig wordt.

De Reviewcommissie werd in de zomer van 2014 in het leven geroepen om brutale fouten die niet of verkeerd beoordeeld werden door de scheidsrechter, achteraf alsnog te kunnen bestraffen op basis van de televisiebeelden.