Als het aan Rihanna ligt, lopen we komende zomer in deze bizarre schoenen

Rihanna heeft eerder deze week haar nieuwe ‘Fenty’-collectie voor Puma voorgesteld in New York. Naast hippe motorpakken en transparante hoodies, introduceerde ze ook flipflops. Niet de standaardversies, maar exemplaren op een hoge hak en met enkelbandje. haar fans zijn verward.

Flipflops op een hakje: als het aan Rihanna ligt, lopen we er volgende zomer allemaal mee rond. De zangeres slash ontwerpster heeft de opvallende schoenen uitgerust met een breed enkelbandje. Dat moet voorkomen dat je tenen naar voor schuiven en het riempje van de flipflop in je vel snijdt. Toch ogen haar sandaaltjes niet erg praktisch omdat Riri er een torenhoge hak onder zette. Niets voor op het strand, dus.

Foto: Catwalkpictures

Veel fans vinden de ontwerpen niet alleen onpraktisch, maar ook gewoon erg lelijk. “Ik zal Rihanna in de toekomst steunen in alles wat ze doet, behalve als het over de flipflops voor Puma gaat”, schrijft een Twitter-gebruiker. “Ik weet niet wat haar bezielde, maar deze schoenen zijn echt heel lelijk”, laat iemand anders weten. Een greep uit de vele reacties.

Lmmfao I don't know what Rihanna was thinking but these Flip Flop Heels are ugly as hell. https://t.co/z147ZI0ipp — J Mac 🦁 (@RatedJahmere) 12 september 2017

I will support everything @rihanna will do or will ever do in the future - except the Puma flip flop heels — Wryck Ret (@wryckret) 11 september 2017

Rihanna is really out here trying to sell y'all flip flop heels lmao pic.twitter.com/5XlGZSYuwk — Frank White. (@fioyb) 11 september 2017