COLUMN. Waarom ik een week mijn tanden poetste met zeep

Ik zal maar beginnen met een excuus. Aan al wie de afgelopen week vond dat mijn haar en tanden er maar vreemd uitzagen: het was de schuld van deze column.

Mijn badkamerritueel, dat wel af en toe mascara en dagcrème omvat maar lang niet elke dag, is al bij al niet zo uitgebreid. Aan de inhoud van mijn kast zou je dat nochtans niet zeggen. Die kan beperkter. En veel, zo zie ik bij ecologische winkels. Met de “wonderzeep” van Dr. Bronner heb je maar één stuk nodig voor huid, haar en … tanden. En je kunt er ook mee afwassen. Eén week deed ik alles met mijn nieuwe lijfzeep, de All-One Eucalyptus Pure-Castile Bar Soap. Of dat was toch het plan.

Mijn haar ermee wassen, ik deed het een week lang voor de goede zaak. Want goed voor mijn haar, dat was het niet. Eerst leek mijn coupe uit te drogen, maar na enkele dagen met om de dag een wasbeurt met de zeep, kleeft het zo vettig aan elkaar dat ik denk dat ik uit mijn haar met gemak een nieuwe zeep kan destilleren. Daar heeft die wanhopige “dan maar drie keer na elkaar wassen want het trekt op niets” misschien toe bijgedragen. Waar is mijn shampoo? Die blijft.

Deze zeep blijft dus beter bij haar leest: ze dient om je mee te wassen. En dat doet ze goed. Ze schuimt makkelijk, ruikt naar eucalyptus maar ook naar zeep en voelt aangenaam. De ingrediënten zijn fair trade en milieuvriendelijk. De verpakking is beperkt tot het noodzakelijke en toch mooi. Voor aan de wastafel, verkocht dus. En deze week herinnert me er ook weer aan dat een blok zeep veel langer meegaat dan een fles en even goed werkt. Douchegel? Niet meer nodig, hier.

Ook als scheerschuim is de zeep een succes: het schuimt goed, je ziet waar je al met je mesje bent geweest, en mijn huid is achteraf minder geïrriteerd. Dat hoeven we niet meer te kopen. Voor die plus alleen mag de zeep eigenlijk al blijven.

De tanden dan: toegegeven, dat heb ik de hele week uitgesteld omdat ik al vooraf wist dat ik het niet zou kunnen. Je tandenborstel over een blok eucalyptuszeep smeren voor je ‘m in je mond stopt, dat kan gewoon niet goed komen. Maar hé, tijdens het poetsen valt het eigenlijk mee. Het schuimt naar behoren en veel proef je niet. Tot je je mond spoelt en de hele binnenkant van je mond onder een laagje zeep achterblijft. Wil je zeep in je mond proeven? Dan moet je dit proberen.

En dat is ook de reden waarom ik er geen groenten en fruit mee gewassen heb. Geen topcombo met eucalyptus vermoed ik ook, maar daar redeneer ik toch dat water volstaat. Je hoeft geen product in te voeren waar je het al niet gebruikte, toch?

En de afwas? Ik vermoed dat die makkelijker gaat met de vloeibare variant, want bij mij ontstond niet veel schuim. De glazen kregen eerder een oliebadje. En een zeepsmaak. Alweer een no-go.

Al je “onderhoud” doen met maar één stuk zeep, dat lukt dus niet. Maar het heeft me wel de vraag doen stellen: zijn we te verwend geworden? Met voor elk lichaamsdeel, voor elk werkje verschillende flesjes en flacons? Met minder kan het zeker ook, heb ik deze week geleerd. En wassen + scheren is toch al een mooie twee-in-een. Maar geen uitjes naar de keuken meer voor mijn zeep. En die tube tandpasta, die blijft.

6,45 euro voor een blok zeep, ik kocht de mijne bij www.kudzu.be