Opschudding in China: ex-trainer Witsel ziet complot nadat teambus op bizarre wijze vertraging oploopt voor topmatch vol controverse

Het zit er serieus op in China. Shanghai SIPG-trainer André Villas-Boas verwijt Guangzhou Evergrande dat het “de voetbalbond in zijn zak” heeft. De ex-coach van Axel Witsel bij Zenit zag een groots complot tegen zijn team na de nochtans gewonnen clash met Evergrande in de Aziatische Champions League.

Villas-Boas had met SIPG de heenwedstrijd tegen de grote rivalen gewonnen met 4-0 en leek zijn schaapjes op het droge te hebben. Niets was minder waar. Evergrande dwong in de terugmatch verlengingen af door SIPG een koekje van eigen deeg te geven. In de extra tijd zag Villas-Boas twee van zijn spelers uitgesloten worden, maar zijn club kon alsnog strafschoppen afdwingen door net als Evergrande één keer te scoren.

SIPG won de penaltyreeks met 5-4 en plaatste zich zo ondanks alle tegenslag voor de halve finales van de Aziatische Champions League. Na afloop was de Portugees echter furieus over de voorkeursbehandeling die Evergrande kreeg. Om te beginnen met de vertraging die de teambus opliep voor aanvang van de topper. “Dezelfde twee auto’s botsten op de weg naar het stadion drie keer op elkaar”, stelde Villas-Boas. “Die club kan zelfs ongelukken veroorzaken.”

“En de scheidsrechter koos er zelf voor om de strafschoppen naar de kant van de Evergrande-fans te laten trappen”, fulmineerde de Portugees. “Hij gaf onze doelman zelfs een gele kaart tijdens de strafschoppenreeks. Een schande! Bovendien beschikken ze over spelers die ellebogen mogen uitdelen zonder geschorst te worden. Dit is dan ook de grootste prestatie in de clubgeschiedenis want Evergrande domineert de Chinese competitie.”

Villas-Boas werd in november 2016 coach van SIPG. Hij was eerder aan de slag bij onder andere Zenit, Tottenham, Chelsea en FC Porto.