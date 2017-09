Na de sancties van de VN, de nieuwe dreigementen van Noord-Korea: “VS herleiden tot as en duisternis”

De VN heeft opnieuw strengere sancties opgelegd aan Noord-Korea. Dus is het regime in Pyongyang begonnen met een nieuw rondje dreigementen. En voor de eerste keer richt Kim Jong-un zich ook tot Japan, dat intussen al geschokt heeft gereageerd.

“Japan zou tot zinken moeten worden gebracht met onze bom van Juche”, klinkt het in Noord-Korea. Juche is de ideologie die heerst in Noord-Korea, een mix van Marxisme en extreem nationalisme die ooit door Kim Il-sung, de stichter van het land, op poten werd gezet. “Het is niet langer nodig dat Japan naast ons bestaat”, voegde het regime er nog aan toe.

In Japan reageren ze verbijsterd op de uitspraken. “Extreem provocatief. De uitspraken verhogen alleen maar de spanning in de regio. Ze zijn dan ook totaal onaanvaardbaar.”

Het regime heeft intussen ook gereageerd op de nieuwe sancties die ze opgelegd hebben gekregen van de VN Veiligheidsraad, na de lancering van hun waterstofbom op 3 september. Vooral de VS moet het daarbij opnieuw ontgelden. “We zullen de Verenigde Staten doodmeppen zoals een hond met hondsdolheid. Laten we het land herleiden tot as en duisternis. We zullen het gevecht tot het einde voortzetten”, klinkt het in Pyongyang.

Volgens experts had de nucleaire test met een waterstofbom op 3 september een kracht van 250 kiloton, of zestien keer sterker dan de atoombom die de Amerikanen dropten op de Japanse stad Hiroshima op het einde van de Tweede Wereldoorlog. De lancering veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter.