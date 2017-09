“We willen altijd horen: is brood goed of slecht? Maar dat is niet de juiste vraag”

De voorbije weken is er heel wat te doen geweest over quinoa als hype en het daarbij horende kuddegedrag, maar wat is nu een sluitende definitie van gezond eten volgens de wetenschap? “Die weet zelf niet helemaal welke de meeste gezonde manier van eten is”, legt Pascale Naessens uit in “De bende van Annemie” op Radio 1.

Schrijfster Pascale Naessens, die met ‘Puur Pascale 2’ net een nieuw kookboek uit heeft, beklemtoont dat er geen gouden eetpatroon bestaat voor iedereen. De reden hiervoor is simpel. “We reageren allemaal anders op voeding. Daarnaast zijn er ook verschillende manieren om gezond te eten. Je kunt kiezen voor een mediterraans menu, focussen op veel vet en weinig koolhydraten of net andersom”, klinkt het. Ze zegt erbij dat er trouwens veel verschillende soorten koolhydraten en vetten bestaan.

Slechte koolhydraten

Verder zegt de schrijfster dat ze voor haar laatste werk samenzat met de Amerikaanse voedingswetenschapper Walter Willett. De twee discussieerden over de klassieke voedingsdriehoek - waarvan op 19 september een moderne versie verschijnt - en kwamen tot de vaststelling dat die al twintig jaar voorbijgestreefd is.

“Vroeger waren mensen niet zo bewust met eten bezig. We dachten dat vet echt een probleem was. Omdat de mens iets moest eten, werd aangenomen dat ze koolhydraten moesten eten. Het is echter nooit wetenschappelijk bewezen dat koolhydraten de aan de basis moeten liggen”, klinkt het. Ze zegt dat koolhydraten schrappen - want quinoa en havermout zijn ook koolhydraten - niet per se moet, maar raadt wel aan om op te letten met veel te snelle varianten.

Hoe zit het nu met brood?

In het segment koolhydraten veroorzaakt ook brood heel wat verwarring. Is het nu goed of slecht voor onze gezondheid? Naessens nuanceert: “Mensen willen altijd weten of ze iets gezond of ongezond eten, maar dat is niet de juiste aanpak”, zegt ze. “We willen bijvoorbeeld altijd horen: is brood goed of fout? Maar de vraag is: hebben we veel of weinig koolhydraten nodig. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via brood. De gezondheidsvoordelen bij brood zitten in de volle granen. De vraag is dus niet hoe gezond brood is, maar hoeveel volle granen er nog in zitten.”

Pizza? Natuurlijk!

Naessens beklemtoont dat gezond eten volgens haar visie niet saai hoeft te zijn. “Mijn idee is dat 80 procent van wat we eten, natuurlijke voeding zou moeten zijn. Daarmee bedoel ik voedsel dat rechtstreeks uit de natuur in je keuken terechtkomt. De overige 20 procent kan eender wat zijn. Frieten, pizza of een croissant op zondag: het maakt niet uit. Die samenstelling maakt iemand gelukkig”, zegt ze. Ze voegt eraan toe dat mensen wel tegen een stootje kunnen en dat af en toe troep dus geen kwaad kan. “Geniet van die pizza”, klinkt het.