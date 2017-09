Batshuayi in discussie met EA Sports over zijn score op FIFA 18, Hazard geeft zichzelf hilarische punten

Op 29 september ligt de voetbalgame FIFA 18 in de rekken, de nieuwste versie van het hyperpopulaire spel van EA Sports. In de weken voor de release was het traditioneel uitkijken naar de zogenaamde “player ratings”, de scores die bepalen hoe goed elke voetballer in het spel is. Eden Hazard haalde de top tien met een score van 90, Michy Batshuayi moest tevreden zijn met eentje van 80. Beiden reageerden bijgevolg nogal verschillend.

Vorig jaar gaf EA Sports Batshuayi een score van 81, met 80 punten voor zijn snelheid. Dit jaar is het dus een score van 80 voor Batsman, met 79 punten voor zijn snelheid. Daarmee kon de Rode Duivels duidelijk niet lachen. "Leg dit uit aub", tweette Batshuayi richting de ontwikkelaars van het spel.

Die antwoordden ook meteen met een boodschap: "Blijf scoren en er valt te praten...". Batshuayi had dan ook net gescoord voor Chelsea in de Champions League. "Ik doe dat al een tijdje ondertussen", repliceerde de spits.

Hahaha fair point but I've been doing this for quite a long time now... even longer than the last time your servers were OK ????